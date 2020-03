Juicy J slams Columbia Records dans une nouvelle chanson – ‘F * k Columbia Records’

Juicy J a publié – puis supprimé – une piste de dissémination vicieuse de Columbia Records. Et si le titre et les paroles du dernier single du rappeur Juicy J sont une indication, ce n’est pas un grand fan de son label.

Dans la foulée de quelques tweets fortement formulés (et très critiques) visant Columbia, Juicy J a téléchargé une chanson intitulée “Fuk Columbia Records” sur SoundCloud. Columbia est le label de marque de longue date sous l’égide de Sony Music Entertainment.

La piste de deux minutes et demie n’a pas tourné autour du pot, car son créateur de 44 ans a discuté de la tendance de son label à retenir ou retarder les paiements et à seller les artistes avec des contrats d’éviction. De même, l’œuvre s’est terminée par l’audio d’un discours prononcé par Prince, qui était un ardent défenseur des artistes qui détenaient leurs droits de maître.

Prince a prononcé le discours après avoir reçu l’honneur «Artiste masculin de la Décennie des réalisations artistiques extraordinaires» aux Soul Train Awards 2000. Dans ce document, il a appelé tous les professionnels de l’industrie musicale basée sur les talents à se souvenir de leur valeur lorsqu’ils négociaient des accords et signaient des accords.

Les dirigeants de Columbia Records n’ont pas immédiatement répondu aux critiques des médias sociaux de Juicy J ou à la piste diss.

Mais un dialogue en coulisses a apparemment commencé; Juicy J a rapidement supprimé les messages en question et a extrait la chanson de SoundCloud (bien que les fans l’aient téléchargée à la fois sur SoundCloud et YouTube).

Le natif du Tennessee s’est ensuite tourné vers Twitter et a déclaré que sa relation avec Columbia Records avait été réparée. Au moment de la rédaction de cet article, les dirigeants de Columbia n’avaient pas encore commenté publiquement le désaccord ou les discussions ultérieures.

Juicy J a signé avec Columbia Records en 2012, dans le cadre d’un accord conjoint avec Kemosabe Records du Dr Luke. Le dernier album solo du membre fondateur de Three 6 Mafia, Rubba Band Business, est sorti en 2017; le travail comprenait des performances de A $ AP Rocky, Wiz Khalifa, Travis Scott et de nombreux autres artistes de premier plan.

The Three 6 Mafia devrait commencer une tournée le 6 mars avec un spectacle à Denver. D’autres représentations sont prévues en mai et des concerts supplémentaires devraient être annoncés dans un proche avenir.