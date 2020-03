Julien K rejoint Rodriguez, le batteur d’origine Elias ‘Bones’, pour sa prochaine tournée

Rockers industriels / électro JULIEN-K, fondée par l’original ORGIE membres Ryan Shuck et Amir Derakh, soutiendra LE MASSACRE D’ANNIVERSAIRE en tournée nationale plus tard ce mois-ci. Assis derrière le kit pour JULIEN-K sera le batteur d’origine du groupe Elias “Bones” Rodriguez.

Cosse a commenté: “[[Elias et moi]reconnecté après des années à part Chesterc’est[[Bennington]funéraire. Je venais de faire un éloge, et après Elias Je viens juste de m’embrasser. Nous nous sommes littéralement étreints et avons pleuré DUR pendant environ 10 minutes. Pas de mots. Rien. Ensuite, nous avons continué à gérer la tragédie à notre manière, mais nous avons continué à parler des mois après. Fin 2019, nous nous sommes rencontrés à nouveau KORN concert à San Diego où Elias pendait avec notre vieil ami Tête [[Brian Welch]et nous nous sommes juste dit: “Frère, ça me manque de jouer avec toi!” “

Mois plus tard, actuel JULIEN-K le batteur Alex Gonzalas s’est retrouvé avec de multiples obligations conflictuelles, PAR UN ION (Gonzalasprojet solo) explosant de lui – même. Gonzalas suggéré de Cosse qu’il tend la main à Rodriguez, et que ce serait “incroyable pour les fans, et une performance live incroyable pour JULIEN-K. ” Cosse convenu et Elias a été rapidement réintégré dans le groupe.

JULIEN-Kest le nouvel album, “Perturbateur harmonique”, sortira début avril via TLG/INgrooves. Cosse a mentionné que cet album “est fortement axé sur la mort de notre meilleur ami et frère, Chester Bennington, “et que c’est un” cri de conscience “où Cosse avait une plate-forme pour essayer de faire face à Chesterest la perte.

“Perturbateur harmonique” prend JULIEN-K retour à ses sombres racines industrielles des années 90. On dirait que CLOUS DE NEUF POUCES “Cassés” ère et MINISTÈRE écrasé dans ORGIE à son apogée. Il est viscéral et martelant, avec Cosse montrant une vision violente entièrement différente de sa douceur habituelle Gahan-sqe style vocal.

le “Perturbateur harmonique” le titre est sorti en single le 24 janvier. Le second single, “Arrêtez votre âme”, abandonné le 28 février et le troisième single, “Plus fort sans toi”, arrivera le 20 mars.

Derakh, Cosse et Anthony “Fu” Valcic Collaborateurs musicaux depuis 20 ans. Pendant leur temps ensemble, ils se sont tissés dans et hors de la musique traditionnelle comme une maison de couture musicale en constante évolution. À la fin des années 90 et au milieu des années 2000, ils étaient responsables de succès radiophoniques et commerciaux massifs tels que “Aveugle” (KORN), “Lundi bleu”, “Des points de suture”, et “Fiction” (ORGIE), et plus récemment “Ramper dans” et “Laisser tomber” (MORT PAR LE LEVER DU SOLEIL). Après avoir connu des années de succès dans le secteur de la musique traditionnelle, ils ont commencé à orienter leurs fans vers leur nouveau projet de rock électro-industriel indépendant JULIEN-K – qui sonne à la maison avec des actes comme MODE DEPECHE, CLOUS DE NEUF POUCES, NOUVEL ORDRE, MINISTÈRE, JE SUIS X, MARILYN MANSON, STABBING WESTWARD, KILLING JOKE, ainsi que tout acte ORGIE aurait jumelé avec.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).