Jussie Smollett inculpé de «faux rapports» d’agression présumée

Jussie Smollett a été inculpé par un grand jury du comté de Cook pour six accusations de conduite désordonnée au cours du rapport de police de janvier 2019, où il a affirmé avoir été victime d’un crime de haine, rapporte NBC News. Le bureau du procureur spécial Dan Webb a annoncé aujourd’hui l’acte d’accusation en six chefs d’accusation.

Début 2019, Smollet – l’acteur qui jouait autrefois Jamal Lyons sur Empire – a allégué qu’il avait été attaqué à Chicago. L’incident a été décrit et enquêté comme un crime de haine, mais l’affaire a pris une tournure inattendue lorsque Smollett a ensuite été inculpé pour avoir prétendument organisé l’attaque. Smollett a plaidé non coupable et les charges ont finalement été abandonnées.

Le bureau du procureur spécial a cité «des preuves factuelles suffisantes pour déterminer qu’il n’était pas d’accord» avec la décision du bureau du procureur de l’État du comté de Cook d’abandonner les accusations en échange de la perte par Smollett de sa caution et du service communautaire. Selon la déclaration du procureur spécial, «Les décideurs de la CCSAO qui supervisent la décision de résolution Smollett n’ont identifié aucune nouvelle preuve dont ils ont eu connaissance entre le moment de l’acte d’accusation et le rejet de l’acte d’accusation, ce qui a changé leur opinion selon laquelle les preuves contre M. Smollett étaient solides. . “

L’avocat de Smollett a déclaré dans un communiqué:

Cet acte d’accusation soulève de sérieuses questions sur l’intégrité de la

enquête qui a conduit à des accusations renouvelées contre M. Smollett,

pas le moindre d’entre eux est l’utilisation des mêmes détectives CPD qui étaient

dans le cadre de l’enquête initiale sur l’attaque de M. Smollett contre

mener l’enquête en cours, malgré l’attente de M. Smollett

des poursuites civiles contre la ville de Chicago et des agents du CPD pour

poursuites abusives. Et l’un des deux témoins qui ont déposé

devant le grand jury est le même détective M. Smollett est

poursuit actuellement pour son rôle dans la poursuite initiale contre lui.

Après plus de cinq mois d’enquête, le Bureau de la

Le procureur spécial n’a trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles

liés au rejet des accusations contre M. Smollett. Plutôt,

les accusations ont été rejetées de façon appropriée la première fois parce

n’étaient pas étayés par les preuves. La tentative de poursuivre à nouveau M.

Smollett un an plus tard à la veille du procureur de l’État du comté de Cook

l’élection est clairement une question de politique et non de justice.

La ville de Chicago poursuit actuellement Smollett pour le coût de l’enquête policière.

Cet article a été initialement publié le 11 février à 18 h 15. Est. Dernière mise à jour le 11 février à 20 h 23 Est.

.