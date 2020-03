Justin Bieber abandonne les compilations bimensuelles

Plus tôt cette semaine, Justin Bieber a ravi ses fans avec l’annonce qu’il publiera des mini-compilations bihebdomadaires, disponibles sur les plateformes de streaming tous les mardis et jeudis. Sa première sortie, R & Bieber, est sortie mardi et propose cinq morceaux à saveur R & B de son dernier album, Changes. La compilation intitulée Work From Home, intitulée «Intentions», est la version acoustique actuelle du single de Bieber.

Depuis le début de l’année, Bieber propose aux fans une variété de nouveaux contenus autour de Changes – des vidéos de danse aux chorégraphies complexes pour sa série «Changes: The Movement» à ses superbes visuels en quatre parties «Nature» pour Apple Music. Avant les changements, Bieber a également publié ses docuseries YouTube Originals, Justin Bieber: Seasons. La série de 10 épisodes a offert un regard intime et honnête sur la vie personnelle et professionnelle du jeune artiste, y compris la réalisation de Changes, son diagnostic de la maladie de Lyme, ainsi que sa vie de jeune marié, avec sa femme Hailey Bieber.

Je vais mettre en place des compilations pour vous les gars. Les mardis et jeudis. Voici le premier https://t.co/AnfybSBGE7 pic.twitter.com/yjVyW1qEIt

– Justin Bieber (@justinbieber) 24 mars 2020

La semaine dernière, Bieber a abandonné son interprétation acoustique de «Intentions». La version originale de la chanson d’amour, qui met en vedette Quavo de Migos, a culminé à n ° 8 sur le Billboard Hot 100 et n ° 1 sur le graphique Hot R&B Songs. Son interprétation solo sincère, accompagnée uniquement d’une guitare acoustique, est d’une simplicité douce.

Sorti le 14 février 2020, Changes marque le septième album studio de l’artiste lauréat d’un Grammy Award et son premier LP en près d’une demi-décennie. Le titre très attendu valait la peine d’attendre – débutant au n ° 1 sur le Billboard 200, ainsi que sur le palmarès des meilleurs albums R&B de Billboard – une première pour Bieber. L’album culmine également au n ° 1 au Royaume-Uni et au Canada natal de Bieber.

Bieber devrait actuellement entamer une tournée nord-américaine de 45 dates à l’appui de Changes, qui débutera le 14 mai à Seattle, WA, avec des invités spéciaux Kehlani et Jaden Smith. Cependant, en raison des préoccupations liées à la pandémie de coronavirus, plusieurs des sites ont été réduits par mesure de précaution.

Écoutez le meilleur de Justin Bieber sur Apple Music et Spotify.