Justin Bieber annonce de nouveaux changements d’album et partage une nouvelle chanson: écouter

Justin Bieber a annoncé son prochain album, Changes. Le suivi de Purpose 2015 arrive le 14 février via RBMG / Def Jam. Avant le LP, Bieber a annoncé une série de dates de tournée en Amérique du Nord. Il a également partagé son dernier single “Get Me”, qui met en vedette Kehlani. Découvrez l’itinéraire complet de la tournée de Bieber, ainsi que sa nouvelle chanson, ci-dessous.

Changes présente le morceau de Bieber, «Yummy», déjà sorti. Kehlani rejoindra certaines dates de la tournée Changes, avec Jaden Smith.

En 2018, Bieber a rejoint Quavo et Chance the Rapper sur le single “No Brainer” de DJ Khaled. Il a également fait équipe avec Poo Bear et Jay Electronica pour le morceau “Hard 2 Face Reality”. L’année précédente, l’artiste avait partagé la chanson “Friends, »Écrit aux côtés du producteur BloodPop®.

Découvrez où le single «Désolé» de Justin Bieber en 2015 a atterri dans la liste de Pitchfork «Les 200 meilleures chansons des années 2010».

