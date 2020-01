Justin Bieber annonce la sortie en février de nouveaux changements d’album

Justin Bieber a annoncé que son cinquième album studio Changes arrivera le 14 février, via RBMG / Def Jam Recordings. Les changements reçoivent déjà un buzz précoce, avec des critiques le décrivant comme «R & B / pop futuriste», «jams trap-soul» et «un nouveau plateau vocal».

En plus d’annoncer la sortie prochaine de Changes, Beiber a également annoncé la mise en vente publique de billets pour le Changes Tour, présenté par T-Mobile avec des invités spéciaux Kehlani et Jaden Smith. La tournée, promue par AEG Presents, débutera à Seattle au CenturyLink Field le jeudi 14 mai et se terminera le 26 septembre au MetLife Stadium à East Rutherford, NJ. Les billets pour la tournée seront mis en vente auprès du grand public à partir du vendredi 14 février à midi, heure locale, via site officiel.

Les fans auront plusieurs occasions d’acheter des billets pour la Tournée des Changements avant la mise en vente publique du 14 février. Les membres de la carte American Express peuvent acheter des billets avant le grand public à partir du jeudi 30 janvier à 10 h, heure locale, jusqu’au jeudi 13 février à 22 h. heure locale.

Un nombre limité de packages VIP exclusifs sera également disponible à partir du 30 janvier à 10h. Ces offres exceptionnelles peuvent inclure une incroyable sélection de billets réservés, des articles personnalisés et bien plus encore.

Et le lundi 3 février à 10 h 00, heure locale, la boutique en ligne officielle de Justin Bieber commencera à proposer des préventes d’album Changes, des préventes de Changes Tour et des articles exclusifs. De plus, 1,00 $ de chaque billet acheté sera remis à la Fondation Bieber, qui s’engage à soutenir le bien-être en santé mentale.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, la première partie de la série documentaire Justin Bieber: Seasons YouTube Originals a été lancée hier 27 janvier. Incliné, «Leaving The Spotlight», le clip reprend au plus fort de la tournée mondiale de Bieber’s Purpose en 2017, avant d’annuler les 15 dernières dates restantes, laissant les médias et les fans perplexes sur la cause. Deux ans plus tard, Bieber travaille à l’enregistrement de son nouvel album et à remettre sa vie sur les rails.

Changes est disponible le 14 février et peut être précommandé ici.