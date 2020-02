Justin Bieber annonce un spectacle intime à Londres avant le nouvel album

Justin Bieber traverse l’étang, après que le chanteur a annoncé les détails d’un spectacle intime à l’Indigo à l’O2 à Londres le 11 février.

L’événement exclusif des fans promet d’être «une soirée avec Justin avec des performances de chansons acoustiques et des questions-réponses».

La performance arrive quelques jours avant la sortie du premier nouvel album solo de Bieber en cinq ans, Changes, qui sortira le 14 février.

Pour y assister, les fans peuvent obtenir un accès exclusif à la vente de billets pour l’événement en précommandant les Modifications de la boutique officielle de Bieber avant 16 heures GMT le samedi 8 février.

L’icône pop récemment a révélé hier le tracklisting officiel de l’album, après l’avoir taquiné via un filtre Instagram interactif.

Jusqu’à présent, l’auteur-compositeur-interprète a partagé deux morceaux de l’album, «Yummy» et «Get Me», composé de R & B, avec Kehlani. Il a également fait équipe avec une autre star du R&B, Summer Walker, sur la nouvelle version remixée de “Yummy” plus tôt cette semaine.

Avant la sortie de l’album le jour de la Saint-Valentin, Bieber a également annoncé que son prochain single, Intentions, avec Quavo, sortira demain le 7 février.

La sensation pop canadienne a également franchi une nouvelle étape cette semaine, devenant le premier artiste à accumuler 50 millions d’abonnés sur YouTube, la même plateforme que son manager de longue date Scooter Braun l’a découvert en 2007.

Il était tout à fait approprié que Bieber revienne sur la plate-forme même qui a fait sa renommée, avec la sortie de ses docuseries en 10 parties, Justin Bieber: Seasons. La série a le premier épisode le plus regardé sur Youtube dans sa première semaine à ce jour, atteignant 32 millions de vues au cours des sept premiers jours.

Mercredi dernier, le sortie de l’épisode 6 intitulé «Only Up From Here», dans lequel Bieber traite de l’anxiété pendant le processus d’écriture et d’enregistrement de Changes l’an dernier.

Bien qu’il n’y ait aucune confirmation de dates supplémentaires au Royaume-Uni, l’icône de la pop se lancera dans une énorme tournée nord-américaine qui débutera le 14 mai à Seattle et se terminera le 26 septembre à East Rutherford, New Jersey.

Le chanteur sera également l’invité musical de Saturday Night Live ce week-end.

Les billets pour le spectacle de Londres seront mis en vente le 8 février et seront disponibles ici.