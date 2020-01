Justin Bieber demande aux fans de générer de faux jeux afin qu’il puisse obtenir un # 1

À la suite d’une controverse sur les faux flux de musique d’une chanson du Montana français, le compte Instagram de Justin Bieber a expliqué aux fans comment jouer à Spotify et iTunes afin d’aider le nouveau single de Bieber à atteindre le sommet des palmarès.

Dans un article à cinq panneaux désormais supprimé, le chanteur – ou plus probablement l’un de ses représentants, alors que la légende parle de Bieber à la troisième personne – a republié un guide du fan pour booster “Yummy” sur les principales plateformes de musique numérique. .

Avec le message, est venu la légende suivante: «Justin veut vraiment ce n ° 1 et il est vraiment excité à ce sujet comme il l’a dit hier dans son livestream. Si vous ne voulez rien faire, c’est très bien, ignorez simplement le message. “Ce sont des conseils pour les personnes qui veulent vraiment faire un effort supplémentaire!”

Parmi les conseils énumérés dans le message, il a été suggéré aux utilisateurs de créer une liste de lecture avec “Yummy” configuré pour répéter, puis de le diffuser en continu pendant la nuit.

Le message a en outre demandé aux gens de ne pas couper la chanson mais de la jouer doucement pendant qu’ils dormaient. Ceux qui vivent en dehors des États-Unis ont également été invités à utiliser un VPN basé aux États-Unis lors de la diffusion de la chanson. En effet, Billboard ne compte que les flux provenant des adresses IP américaines lors du calcul de ses graphiques.

La publication a également demandé aux utilisateurs d’acheter le single à plusieurs reprises sur iTunes et de ne lier que la vidéo YouTube de la chanson sur les réseaux sociaux au lieu de la publier à nouveau.

Alors que certains peuvent détester ce que font Bieber et / ou son peuple, ils ne sont pas les premiers à essayer de jouer le système de cette manière. Une campagne similaire aurait été lancée pour aider à stimuler le «signe des temps» de Harry Styles.

En 2018, un groupe de fans de BTS est allé plus loin: ils auraient distribué plus de 1000 identifiants Spotify pour aider l’album Love Yourself: Tear du groupe.

