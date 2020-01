Justin Bieber devient franc dans les «saisons» de la série Docu de Youtube

Le premier épisode de Justin Bieber Documentaire en 10 parties Seasons a été présenté aujourd’hui sur Youtube et revient sur sa vie après avoir annulé la dernière étape de sa tournée Purpose.

Incliné, «Leaving The Spotlight», le clip reprend au plus fort de la tournée mondiale de Bieber’s Purpose en 2017, avant d’annuler les 15 dernières dates restantes, laissant les médias et les fans perplexes sur la cause. Deux ans plus tard, Bieber travaille à l’enregistrement de son nouvel album et à remettre sa vie sur les rails.

En tant que personne ayant essentiellement grandi sur Internet, Youtube est la plate-forme idéale pour Bieber pour raconter son histoire et tout ce qui s’est passé depuis son long métrage documentaire de 2011 Never Say Never.

Avec la pop star lui-même, tout le cercle restreint de Bieber fait une apparition à la caméra, y compris son manager Scooter Braun qui a découvert un Bieber de 13 ans sur YouTube en 2007.

“Personne n’a grandi comme Justin Bieber”, dit Braun. “Imaginez que chaque année de votre adolescence, vous étiez la personne la plus googlé de la planète.”

Braun parle également de la pression intense que le label et la direction ont exercée sur Bieber pour produire des tubes et tourner sans relâche au début de sa carrière.

«Je ne mets plus de pression sur ce calendrier», dit Braun. “Il a gagné le droit de faire les choses en son temps.”

Pour la première fois depuis Never Say Never, Bieber amène une équipe de tournage dans sa ville natale de Stratford, en Ontario, avec sa femme Hailey Bieber.

Il retourne dans son ancien quartier de busking en ville, où se trouvent maintenant une plaque ainsi que le petit appartement dans lequel il a vécu pendant 10 ans avec sa jeune mère.

Beaucoup de ses amis et collaborateurs parlent franchement de la période sombre de la vie de Bieber et de la nécessité de faire une pause dans la vie publique.

«Il y a eu une période de six mois où il faisait vraiment sombre pour lui et je l’ai vu de nombreuses façons qui m’ont vraiment brisé le cœur», explique Ryan Good, directeur de la route de Bieber et ami proche.

Après que Bieber ait fait une apparition surprise lors du set d’Ariana Grande à Coachella, la chanteuse pop a été rappelée comment c’était de se retrouver sur scène. Maintenant qu’il était dans un meilleur «espace de tête», Bieber se remit au travail, chantant, dansant et enregistrant à nouveau.

En plus de capturer le processus d’enregistrement de son nouvel album, la série dépeint également la relation de Justin et Hailey Bieber et leur vie à huis clos.

Comme le réalisateur de la série, Michael Ratner, l’a déclaré à Rolling Stone, “vous verrez la préparation et la planification du mariage, puis vous les verrez ensemble et dans leur vie quotidienne”, a-t-il expliqué. “Quand personne n’est là et qu’ils sont à la maison, les caméras commencent à se fondre lorsque vous êtes là aussi souvent que nous.”

L’un des éléments les plus distinctifs de Justin Bieber: Seasons, c’est qu’il est fait en temps réel. Ratner et son équipe étaient là lors de la lecture récente de l’album quelques jours avant les Grammy Awards, et continuent de rouler jusqu’à la sortie de l’album.

