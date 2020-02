Justin Bieber dévoile la liste des pistes de modifications via le filtre Instagram

Justin Bieber a annoncé la tracklist de son nouvel album solo à venir, Changes, via un filtre interactif sur Instagram.

Les changements constituent le suivi très attendu de Bieber pour l’objectif de 2015. Jusqu’à présent, les singles «Yummy» et «Get Me» avec Kehlani sont sortis de l’album, tandis qu’une collaboration avec Quavo, «Intentions», a également été confirmée.

Avec les changements prévus pour une sortie le 14 février, Bieber a dévoilé la tracklist pour l’album à travers un filtre interactif sur Instagram.

En partenariat avec Spotify pour l’entreprise, la fonctionnalité demande aux fans de Bieber «Quelle piste de« changements »êtes-vous?» Lorsqu’ils utilisent le filtre à l’aide de la caméra selfie sur Instagram.

Une fois le filtre mis en service, les titres des chansons du nouvel album de Bieber peuvent être vus – bien qu’ils viennent un à la fois et rapidement.

En plus de découvrir les 17 titres (voir la liste complète ci-dessous), les fans ont également compris que “ La Bomba ” – le banger à flair latin de Bieber (avec des paroles en espagnol, rappelant son remix “ Despacito ” de 2017) qu’il a taquiné un extrait de dans le troisième épisode de son Docuseries YouTube Saisons – ne semble pas figurer sur le filtre Instagram.

L’épisode de Seasons de cette semaine était principalement axé sur la solide éthique de travail de Bieber en matière de création musicale et sur l’introduction d’une partie intégrante de l’équipe du chanteur, auteur-compositeur et producteur PooBear. “Je pense qu’il me connaît, il sait ce que je vis et voit mon cheminement. Il a un esprit pas comme les autres, et il m’aide à exprimer ce que je veux dire mieux que quiconque », jaillit Bieber par-dessus son homologue.

“Je pense que nous sommes les animaux spirituels les uns des autres. Nous avons un rythme, nous nous sommes compris et nous sommes en mesure de livrer, ce qui est l’un des aspects les plus difficiles de l’industrie musicale », PooBear reflète le doux sentiment.

À partir du filtre Instagram de Bieber, les fans ont donc pu compiler ce qui semble être la tracklist finale de Changes, qui est la suivante:

‘Tout autour de moi’

«Deuxième émotion»

«Intentions»

‘Confirmation’

‘Pour toujours’

«ETA»

‘Délicieux’

‘Habituel’

‘Courir sur’

‘Disponible’

«Venez autour de moi»

«Sortez-le de moi»

«Get Me»

‘Au moins pour l’instant’

“C’est ça l’amour”

‘Changements’.

