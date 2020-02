Justin Bieber et Migos ’Quavo partagent la nouvelle chanson« Intentions »: Écoutez

Justin Bieber est de retour avec une autre nouvelle chanson de son prochain LP * Changes (qui sortira le 14 février via RBMG / Def Jam). Celui-ci, intitulé «Intentions», présente Quavo des Migos. Regardez son clip vidéo ci-dessous. Faites défiler la liste des pistes de changements récemment révélées.

La nouvelle chanson a été publiée en partie dans le cadre d’un effort philanthropique soutenant l’organisation basée à Los Angeles, Alexandria House. L’organisme à but non lucratif offre un logement sûr aux femmes et aux enfants qui quittent les refuges d’urgence. La vidéo montre Bieber et Quavo interagissant avec trois personnes avec lesquelles Alexandria House a travaillé, et Bieber a lancé un fonds de 200 000 $ pour soutenir les objectifs des familles d’Alexandria House.

«Intentions» est la quatrième offre de Changes, après le single de retour «Yummy», le film avec Kehlani «Get Me» et le remix Summer Walker de «Yummy». Ce week-end, Justin Bieber se produit sur Saturday Night Live.

