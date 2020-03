Justin Bieber publie des vidéos de danse pour «Habitual» et «All Around Me»

Justin Bieber a ravi les fans aujourd’hui en lançant une deuxième série de vidéos «Movement» autour de son nouvel album Changes.

«Changes: The Movement» présente les chorégraphes et danseurs préférés de la pop star interprétant des chansons de son nouvel album, et marque le deuxième d’une série de vidéos chorégraphiées, que Bieber a initialement conçu pour son album de 2015, Purpose.

Le chanteur a également annoncé qu’il y aurait des vidéos de danse supplémentaires à déposer tous les lundis et mercredis.

Les vidéos incroyablement chorégraphiées pour “Habitual” et “All Around Me” présentent chacune une incroyable programmation de talents – à la fois sur écran et hors écran.

Les deux vidéos sont réalisées par Nick Demoura, qui était le directeur créatif et chorégraphe de la tournée mondiale BELIEVE 2013 de Bieber et a réalisé la vidéo primée de l’artiste pour le single de 2012 «Beauty and the Beat». La chorégraphe primée aux Emmy Awards Tessandra Chavez (Danse avec les stars, donc tu penses que tu peux danser) est à l’origine des mouvements pour «Habitual», qui suit les danseurs dans les coulisses, se préparant pour une performance de groupe complexe.

Philip Chbeeb (qui peut être vu sur Step Up Revolution et Step Up All In) a chorégraphié la vidéo sensuelle de “All Around Me”, dans laquelle lui et le danseur Makenzie Dustman jouent une romance dramatique – et physiquement impressionnante -.

Sorti le 14 février, Changes marque le cinquième album studio de Justin Bieber. Pour son nouvel album, qui a fait ses débuts au n ° 1 sur le Billboard 200, l’artiste R&B s’est associé à une foule de stars invitées, dont Kehlani, Travis Scott, Post Malone, Quavo (de Migos) et même le champion de la NBA JaVale McGee du Les Lakers de Los Angeles.

Bieber a débuté 2020 avec la sortie de “Yummy” – son premier single en tant qu’artiste solo en plus de deux ans. La piste addictive a fait ses débuts au n ° 2 sur le Billboard Hot 100 et, le 1er mars, il a été signalé que le single était devenu disponible pour la certification Platinum aux États-Unis. En février, Bieber est apparu en tant qu’invité musical sur Saturday Night Live pour la première fois en sept ans, interprétant «Yummy», ainsi que «Intentions», où il a été rejoint par le rappeur Quavo.

