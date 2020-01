Justin Bieber publie le deuxième épisode de la série Youtube «Seasons»

Justin Bieber revient avec l’épisode 2 de ses docuseries YouTube en 10 parties Seasons, où il partage des images exclusives en coulisses autour de son nouvel album.

La superstar mondiale joue de la batterie, de la guitare acoustique et du piano, alors que l’épisode met en lumière son processus d’enregistrement de plusieurs mois pour son nouvel album, Changements.

L’auteur-compositeur-interprète a récemment annoncé le nouveau titre et la date de sortie de l’album, le 14 février, ainsi qu’une tournée de soutien.

Le clip présente le producteur / mixeur / ingénieur de longue date de Bieber Josh Gudwin, qui supervise le processus d’enregistrement et maintient Bieber dans les délais.

“Josh est en quelque sorte le sherpa de l’enregistrement”, explique Allison Kaye, qui fait partie de l’équipe de direction de Bieber. «Josh est vraiment le seul dans la salle, le coupant et le produisant vocal et l’aidant à choisir les chansons. Josh fait partie intégrante de Justin qui fait de la musique et ce depuis le début. Il n’y a pas d’album sur lequel Justin a travaillé et dont Josh n’a pas fait partie avec lui. “

La femme de Bieber, Hailey Bieber, revient dans le clip, parlant de soutenir son mari dans le studio même si c’est jusqu’à 3 ou 4 heures du matin. Kendall Jenner fait également une apparition dans l’épisode, alors que Hailey parle d’amener des amis dans le studio pour sortir.

“Je me sens chez moi où qu’il soit, donc s’il se retrouve dans le studio, cela me semble comme chez lui”, explique Hailey.

Le deuxième épisode de la série présente également un aperçu de ce à quoi ressemblera le nouvel album de Bieber, alors qu’il répète dans le stand.

Justin Bieber: Seasons diffusera de nouveaux épisodes tous les lundis et mercredis à midi HE. Les utilisateurs de YouTube Premium bénéficient d’un accès avancé pour regarder les quatre premiers épisodes des docuseries, tandis que les abonnés gratuits n’ont accès qu’aux deux premiers.

«Bieber est de retour», suit premier épisode de la série, “Leaving The Spotlight”, diffusée le lundi 27 janvier. Dans cet épisode, Bieber est retourné dans sa ville natale en Ontario, au Canada, et a parlé de prendre une pause de son calendrier de tournée exigeant et de l’œil du public.

Écoutez le meilleur de Justin Bieber sur Apple Music et Spotify.