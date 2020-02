Justin Bieber recrute Summer Walker pour un nouveau remix «délicieux»

Justin Bieber fait équipe avec la star montante du R&B Summer Walker sur le nouveau remix de son single à succès, «Yummy».

La piste a raté de peu la première place grâce à “The Box” de Roddy Ricch, mais avec une nouvelle version sur le mix, Bieber fait un autre jeu pour la domination des charts.

Le nouveau mix ne s’écarte pas trop de l’original, mais Walker rejoint Bieber sur le refrain et ajoute quelques nouveaux vers de son côté, en chantant: «Vous savez déjà, je l’ai / Je ne peux pas continuer à fléchir sur vous quand tu ne peux pas arrêter ça / Tu sais déjà, tu veux ça / Si tu parles alors tu ne fais rien ».

Walker est en train de devenir un nom familier à part entière, après son premier album Over It, vendu plus de 134 000 unités d’album et gagné la plus grande semaine de streaming pour un album d’une artiste R&B féminine.

Le chanteur d’Atlanta a collaboré avec un certain nombre de grands artistes au cours des derniers mois, notamment Usher sur «Come Thru», Drake avec «Girls Need Love» et Jhené Aiko sur «I’ll Kill You».

Pendant ce temps, Bieber se prépare à sortir son album de retour très attendu – Changes – qui arrive en cette Saint-Valentin. Avant la sortie de l’album, Bieber a sorti un autre single surprise, “Get Me”, avec un autre talent R&B, Kehlani.

‘Get Me’ contraste fortement avec ‘Yummy’ et voit Bieber revenir à ses racines R&B dans cette tendre ballade amoureuse.

L’icône pop a également récemment annoncé une nouvelle tournée qui coïncidera avec la sortie de l’album, qui débutera le 14 mai au CenturyLink Field de Seattle et se poursuivra jusqu’au 26 septembre.

Bieber a également donné aux fans un regard sans précédent sur la réalisation de son nouvel album sur le Série documentaire autoproduite en 10 parties, Justin Bieber: Saisons. L’auteur-compositeur-interprète a publié aujourd’hui le cinquième épisode intitulé «The Dark Season», accessible aux abonnés premium de Youtube.

“Quiconque a suivi la carrière de Bieber depuis ses débuts sait qu’il est un talent naturel phénoménal, et les moments les plus joyeux des docuseries sont ceux qui le montrent en studio, pratiquant son métier”, écrit The New Yorker dans une récente revue .

Avec chaque épisode se terminant à environ 11 minutes, Seasons vous donne juste un avant-goût de ce qui se cache derrière le rideau, préparant le terrain pour le nouvel album et les réponses qu’il pourrait apporter.

Les modifications sont prévues pour la sortie le 14 février et peuvent être précommandées ici.