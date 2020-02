Justin Bieber remporte le septième album n ° 1 avec des «changements»

Après une interruption de trois ans, Justin Bieber fait un retour triomphal dans les charts, remportant son septième album n ° 1 avec son album à succès Changes.

En plus de remporter la première place du Billboard 200, Changes a également fait ses débuts au n ° 1 du classement Billboard Top R&B Albums, une première pour l’icône pop. L’album a également atteint le n ° 1 au Royaume-Uni et au Canada, ainsi que le premier album iTunes dans 85 pays. Bieber détient désormais la première place dans plusieurs genres, y compris la chanson R&B n ° 1 pour ‘Intentions’ avec Quavo et la chanson country n ° 1 pour ‘10 000 heures’ avec Dan + Shay.

Le septième album du catalogue de l’artiste primé aux Grammy Awards a déjà dépassé le million au cours de la première semaine de consommation mondiale, prouvant que Changes valait la peine d’attendre. Au cours de sa carrière de 11 ans, Bieber a amassé plus de 50 milliards de streams dans le monde et plus de 60 millions de ventes d’albums.

La réponse au nouveau record a été phénoménale, alors que Bieber enregistre l’un de ses enregistrements les plus personnels à ce jour.

«Il a flirté avec l’idée de créer quelque chose qui se rapproche directement du R&B tout au long de sa carrière, en particulier vers 2013, à l’ère des revues. Mais lors de son dernier tronçon sous les feux de la rampe, il semblait qu’il l’abandonnait pour des chansons cinétiques et pop EDM de ce moment-là qui ne lui demandaient pas grand-chose ni à lui », écrit-il. Le New York Times.

“Sur Changes, il met enfin sa position en valeur, affinant une approche vocale apaisante, tendre mais peut-être légèrement hésitante, à mi-chemin entre confort et réticence. C’est un album efficace, et aussi délibérément sans éclat – Bieber est cohérent et confiant, et n’attire pas trop l’attention sur lui. »

Le chanteur a lancé son ère Changes avec la sortie du single à succès ‘Yummy’ en janvier de cette année, rapidement suivi par ‘Intentions’, avec Quavo. Les deux succès ont ramené Bieber sur la ligne de front, garantissant sa place d’artiste le plus écouté de Spotify et atteignant plus de 50 millions d’abonnés Youtube grâce à ses docuseries Youtube Originals en 10 parties, Justin Bieber: Seasons.

La série a donné aux fans un regard intime sur sa vie, de son hiatus musical, au mariage et au retour en studio pour son disque de retour. Présentant des interviews de sa femme Hailey Bieber, du manager de longue date Scooter Braun et d’autres, la série adopte une approche plus ouverte pour montrer la vie de Bieber. Poursuivant sa tendance à battre des records, les docuseries ont été la première la plus vue de la série Youtube Original au cours de sa première semaine.

L’artiste a pris son envol avec son retour et a célébré son retour avec des performances sur Saturday Night Live, The Tonight Show avec Jimmy Fallon et The Late Late Show avec James Corden.

Ensuite, Bieber devrait se produire aux iHeartRadio Music Awards 2020, diffusés le 29 mars sur FOX, avant de partir en tournée ce printemps. La tournée, promue par AEG Presents, débutera à Seattle au CenturyLink Field le jeudi 14 mai et se terminera le 26 septembre au MetLife Stadium à East Rutherford, NJ.

Les modifications peuvent être achetées ici.