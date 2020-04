Justin Bieber reporte les dates de sa tournée 2020 en raison de COVID-19

Justin Bieber a annoncé le report de sa tournée Changes à la lumière de la pandémie mondiale de COVID-19. La vaste tournée de 45 dates en Amérique du Nord, qui devait démarrer le 14 mai à Seattle, a marqué la première tournée de l’artiste «Intentions» en près de trois ans. Bien que de nouvelles dates n’aient pas encore été annoncées, une déclaration sur le site Web de Bieber a confirmé que tous les billets pour les spectacles reportés seront honorés et qu’un nouveau calendrier serait à venir.

Plus tôt dans la journée, Bieber a partagé l’annonce avec ses abonnés sur les réseaux sociaux, écrivant: «La santé et la sécurité de mes fans, de mon équipe, de mon casting et de mon équipe sont la chose la plus importante pour moi. Le monde est un endroit effrayant, mais nous allons tous comprendre cela ensemble. Nous avons tenu ces dates aussi longtemps que possible et j’ai hâte de vous voir tous en personne dès que possible. Soyez en sécurité et j’espère vous voir bientôt. »

La déclaration officielle sur le site Web de Bieber a proposé que, «à la lumière de la crise de santé publique actuelle et avec la plus grande préoccupation pour tous ceux qui sont touchés, Justin Bieber reportera toutes les dates 2020 prévues pour The Changes Tour. Alors que Justin – avec son groupe, ses danseurs et son équipe – a travaillé dur pour préparer un spectacle incroyable, il a toujours mis la santé et le bien-être de ses fans au premier plan. Justin attend avec impatience l’occasion de reprendre la route et de se produire dans un espace sûr pour tout le monde. Il demande aux fans de conserver leurs billets, car ils seront honorés dès que les dates seront reportées. Des informations sur les dates reportées seront bientôt publiées. »

Malgré l’annonce d’aujourd’hui, Bieber a gardé les fans impatients rassasiés avec beaucoup de nouveau contenu de Changes, y compris des mini-compilations, disponibles tous les mardis et jeudis, et son «Changements: le mouvement» série vidéo, qui présente les danseurs et chorégraphes préférés de Bieber interprétant des chansons de l’album. La plus récente vidéo de la série, intitulée ‘That’s What Love Is’, a été publiée ce matin, avec la chorégraphie de Kyle Hanagami.

Pour plus d’informations sur The Changes Tour, visitez le site officiel de Justin Bieber.