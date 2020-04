Justin Bieber reporte sa tournée 2020 en raison de COVID-19

Justin Bieber a annulé toutes ses dates de tournée en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. “Alors que Justin – avec son groupe, ses danseurs et son équipe – a travaillé dur pour préparer un spectacle incroyable, il a toujours mis la santé et le bien-être de ses fans au premier plan”, indique un communiqué. En outre, la déclaration indique que tous les billets achetés seront honorés pour les dates reportées. Trouvez la déclaration ci-dessous.

Bieber devait commencer sa tournée nord-américaine le 14 mai à Seattle. La tournée devait s’étendre jusqu’en septembre. Kehlani et Jaden Smith étaient alignés pour soutenir Bieber.

Justin Bieber a publié Changes en février. Il s’est produit sur Saturday Night Live avant la sortie de l’album.

