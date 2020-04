Justin Hayward de Moody Blues lance un nouveau single numérique à deux pistes

Justin Hayward des Moody Blues a sorti un nouveau single à deux pistes uniquement numérique. Il présente la chanson principale «One Summer Day» ainsi que «My Juliette», et est maintenant disponible sur tous les services numériques via Eagle Rock.

La sortie est le premier matériel studio solo de Hayward depuis l’album très apprécié de 2013 Spirits of the Western Sky. La même année, il a reçu le PRS for Music Award for Outstanding Achievement aux Ivor Novello Awards. En 2016, il sort la compilation All The Way et le DVD Live In Concert au Capitol Theatre.

Dans une déclaration, il dit de «One Summer Day» que la chanson «est sortie de ma vieille guitare Martin tard dans la soirée. Je jouais du riff depuis un moment juste pour le plaisir, sans me rendre compte que ça pouvait être une chanson. »

‘My Juliette’ reflète la fascination du chanteur-compositeur depuis ses premières années avec le théâtre. Sa mère a joué du piano pour un groupe de théâtre de répertoire pendant un été dans son enfance, et il a joué de la guitare pour la compagnie. Cela a scellé sa connexion avec le talent artistique de la scène sous toutes ses formes, de Shakespeare à la pantomime.

«J’étais ravi et je chéris toujours chaque instant de cette vie théâtrale», dit Hayward. «J’ai eu la chanson pendant des années avant d’être sûre de vouloir vraiment la terminer ou l’enregistrer, parce que j’aimais juste jouer avec.»

Hayward devait être en tournée aux États-Unis en tant qu’artiste solo ce mois-ci et le lendemain, avant le déclenchement de la pandémie de coronavirus, ce qui a entraîné le report des spectacles. Avec son On The Blue performances de croisière, ils seront reprogrammés pour plus tard dans l’année ou au début de 2021.

Annonçant ces reports récemment, Hayward a écrit sur Facebook: “J’espère que tout le monde est sain et sauf … Je suis désespérément désolé pour les personnes et les familles qui sont sérieusement touchées par la situation actuelle et mon cœur leur tient à cœur”

