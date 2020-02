JUUL accusé d’avoir tenté d’embaucher Miley Cyrus pour influencer les enfants

Le procureur général Maura Healey, du Massachusetts, a affirmé que la marque de vapotage JUUL avait tenté d’embaucher Miley Cyrus et d’autres influenceurs de haut niveau pour populariser les produits de vapotage.

L’accusation de Miley Cyrus faisait partie d’un procès déposé mercredi par le procureur général Healey et l’État du Massachusetts. La plainte alléguait que JUUL ciblait intentionnellement des utilisateurs mineurs, créant ainsi une dépendance à la nicotine et au vapotage à part entière. Healey a commencé son enquête en juillet 2018 et, de toute évidence, elle a trouvé une raison substantielle d’intenter une action en justice.

Dans le dossier du procès, Healey a blâmé “le fait que des millions de jeunes à travers le pays sont désormais accros aux cigarettes électroniques” carrément sur les épaules de JUUL et de ses dirigeants. De plus, Healey a allégué que depuis sa création, JUUL a travaillé pour mettre ses produits entre les mains de jeunes individus en décrivant les vapoteurs comme des personnes «coquettes et ludiques».

Les accusations sont devenues plus graves à partir de là. AG Healey a indiqué que JUUL avait fait tout son possible pour acheter des publicités sur Seventeen.com et Teen.com et “recruté des célébrités et des influenceurs des médias sociaux avec un grand nombre de followers mineurs”, y compris (tenté) des recrutements de Miley Cyrus, Kristen Stewart, Robert Pattinson et Jennifer Lawrence.

Il a également été dit que JUUL a envoyé à Cara Delevingne, la star de Carnival Row, des produits de vapotage gratuits dans le but d’obtenir son approbation.

Des violations plus concrètes ont été commises concernant la vente directe de JUUL à des consommateurs mineurs, ne vérifiant pas l’âge et l’identité de nombreux consommateurs, et distribuant autrement des produits à ceux dont la loi interdisait de les acheter.

Au moment de la rédaction de cet article, ni les célébrités mentionnées ni l’équipe juridique de JUUL n’avaient répondu publiquement au procès, qui avait été soumis au Département de la Cour supérieure du Massachusetts Trial Court.

Le prochain album de Miley Cyrus, She Is Miley Cyrus, devrait sortir en 2020, mais aucune date précise n’a été fixée. L’année dernière, deux des 18 titres de l’album ont été supprimés en tant que singles et ont été généralement bien accueillis par les fans et les critiques.