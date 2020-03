K.K. Downing dit que le premier album de Kk’s Priest est “ incroyable ”

Fondateur JUDAS PRIEST guitariste K.K. Downing dit que le premier album de KK’S PRIEST “semble incroyable”.

KK’S PRIEST est Downingcollaboration avec l’ancien PRÊTRE chanteur Tim “Ripper” Owens et ex-PRÊTRE le batteur Les Binks. Le groupe, qui rend hommage à Downingle passé, est complété par un guitariste UN J. Moulins (HOSTILE) et bassiste Tony Newton (VOODOO SIX).

Plus tôt aujourd’hui, Downing publié le message suivant sur le KK’S PRIEST Facebook page:

“Bonjour KK’S PRIEST les fans du monde entier. Ce sont des moments difficiles et bouleversants pour nous tous et j’espère que vous et vos familles êtes tous en sécurité, chez vous et confortables. J’ai la chance d’avoir certains des meilleurs fans du monde. Votre soutien et votre amour nous permettent et nous inspirent de créer de la musique et de faire le tour du monde.

«Je vous ai toujours considéré comme faisant partie de ma grande famille élargie, et comme je le dis toujours, la famille passe avant tout! Nous devons tous faire tout notre possible pour que nos familles, amis, voisins, collègues de travail restent en sécurité, en bonne santé et confortables Ensemble, nous survivrons à ces quelques mois incertains, et nous avons hâte de partir sur la route et de vous apporter notre musique à tous les coins du globe.

“En ces temps d’incertitude, je voulais juste vous donner une mise à jour du studio. Nous allons de l’avant à toute vapeur sur le nouvel album. Heureusement, Ripper a terminé tous les morceaux et est rentré en Ohio en toute sécurité avant le début des restrictions de voyage, et Je dois dire que je suis tellement excité – sa voix est classique Éventreur/PRÊTRE – et puis certains!

“Cet album se réunit si naturellement et sonne déjà incroyablement – j’ai hâte que vous entendiez ces chansons – et j’espère qu’il ne faudra pas trop de temps avant que nous puissions vous laisser entendre le premier morceau sorti par Explorer1… alors restez à l’écoute!

“Quiconque s’inscrit sur notre site officiel aura un premier accès aux actualités et à la musique – alors rendez-vous sur www.kkspriest.com et insérez votre e-mail!

“Merci beaucoup pour votre soutien au fil des ans et restez en sécurité et continuez à vous balancer!

“KK Downing et KK’S PRIEST“

KK’S PRIESTLe premier LP de Explorer1 Music Group. Le groupe jouera également des spectacles sélectionnés plus tard cette année pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Downingcarrière de membre fondateur. KK’S PRIESTLa setlist de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe – 1997 “Jugulator” et 2001 “Démolition” – avant PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.

Downing la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu des revendications de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

Downing, Binks et Owens effectué un ensemble complet de PRÊTRE classiques avec MEGADETH bassiste David Ellefson en novembre à Wolverhampton, Royaume-Uni. Les rejoindre sur la deuxième guitare était Moulins de HOSTILE, le groupe de metal britannique dont les deux albums, “Eve Of Destruction” et “Le nouveau désordre mondial”, ont tous deux été produits par Downing.

Binks joué de la batterie sur PRÊTREc’est “Classe tachée”, “Enfer courbé pour le cuir” (publié en tant que “Machine à tuer” au Royaume-Uni) et “Déchaîné à l’Est” albums.



