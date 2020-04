K.K. Downing fait l’éloge du guitariste prêtre de Kk A.J. Mills: «Il est passé de force en force»

Ancien JUDAS PRIEST membres K.K. Downing (guitare), Tim “Ripper” Owens (voix) et Les Binks (batterie) a récemment rejoint Forced dans un nouveau groupe appelé KK’S PRIEST. Le groupe, qui rend hommage à Downingle passé, est complété par un guitariste UN J. Moulins (HOSTILE) et bassiste Tony Newton (VOODOO SIX).

Parler de Moulins, Downing m’a dit: “UN J. n’avait que 14 ans lorsqu’il a vu son tout premier concert à notre spectacle à Birmingham en Angleterre en 2001 avec Éventreur au chant. Depuis, il aspire à devenir guitariste. Des années plus tard, on m’a présenté UN J. et son groupe HOSTILE à travers son oncle Steve avec qui je suis allé à l’école. Inutile de dire que je me suis impliqué et j’ai commencé à aider où je pouvais, en produisant leurs deux albums et en écrivant une chanson pour eux. Le groupe a ensuite soutenu des groupes internationaux tels que MEGADETH, MANOWAR et TÊTE DE LA MACHINE, pour n’en nommer que quelques-uns.

“UN J. est de ma ville natale, donc je me sens très à l’aise de l’avoir comme partenaire de guitare et il est bon de rester connecté aux origines et au lieu de naissance de l’original PRÊTRE.

“UN J. est devenu de plus en plus fort en tant que guitariste, et veuillez vérifier UN J. en jouant ‘Au-delà des royaumes de la mort’ avec moi lors de notre concert ponctuel à l’aciérie en novembre dernier. [See video below.]

“Nous apprécions beaucoup votre soutien et nous sommes impatients de vous présenter un nouvel album qui est en bonne voie et une tournée mondiale dès que possible.”

KK’S PRIEST travaille sur son premier album, qui sortira via Explorer1 Music Group. Il jouera également certains spectacles plus tard cette année pour marquer le 50e anniversaire de PRÊTRE et Downingcarrière de membre fondateur. KK’S PRIESTLa setlist de PRÊTRE classiques et nouvelles chansons.

KK’S PRIEST est représenté exclusivement par Andy Gould pour Explorer1, avec Jim Morewood gérer les réservations mondiales du groupe en dehors des États-Unis pour la Agence K2.

Downing, Binks et Owens effectué un ensemble complet de PRÊTRE classiques avec MEGADETH bassiste David Ellefson en novembre à Wolverhampton, Royaume-Uni. Les rejoindre sur la deuxième guitare était Moulins.

Downing la gauche PRÊTRE en 2011 au milieu des revendications de conflit de bande, de gestion de mauvaise qualité et de baisse de la qualité de la performance. Il a été remplacé par Richie Faulkner, près de trois décennies son cadet.

Downing a récemment déclaré qu’il avait JUDAS PRIEST sur la participation à la prochaine tournée du 50e anniversaire du groupe, mais que leur réponse a été qu’ils n’étaient pas intéressés à l’inclure dans les célébrations.

En 2018, Downing a révélé qu’il a envoyé deux lettres de démission à ses camarades de bande quand il a décidé de quitter JUDAS PRIEST. Le premier a été décrit comme «une note de sortie gracieuse, impliquant une retraite en douceur de la musique», tandis que le second était «plus en colère, exposant toutes ses frustrations avec des parties spécifiques».

Downing a déclaré plus tard qu’il pensait que la deuxième lettre était “une raison clé” pour laquelle il n’a pas été invité à rejoindre PRÊTRE après Glenn Tiptondécision de se retirer de la tournée.

Binks joué de la batterie sur PRÊTREc’est “Classe tachée”, “Enfer courbé pour le cuir” (publié en tant que “Machine à tuer” au Royaume-Uni) et “Déchaîné à l’Est” albums.

Owens rejoint PRÊTRE en 1996 et a enregistré deux albums studio avec le groupe – 1997 “Jugulator” et 2001 “Démolition” – avant PRÊTRE réuni avec Rob Halford en 2003.



