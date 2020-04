K-Pop Sensation (G) I-DLE fait ses débuts aux États-Unis avec “I trust”

L’un des groupes de filles les plus vendus en Corée du Sud, (G) I-DLE, s’est associé à Republic Records pour sortir ses débuts aux États-Unis, j’espère. Leur mini-album très attendu, qui marque leur troisième sortie en studio, a fait ses débuts cette semaine au n ° 1 dans 39 marchés sur iTunes. Lundi, le groupe a également sorti une vidéo pour leur nouveau single, “Oh my god”, qui a déjà recueilli plus de 35 millions de vues.

Inspiré par un thème de la confiance en soi, je suis convaincu qu’il a audacieusement présenté l’Amérique au (G) I-DLE comme l’un des nouveaux K-pop actes. Sur le plan intérieur, l’album a fait ses débuts au n ° 1 à la fois sur le tableau des albums iTunes Pop et le tableau des albums iTunes K-Pop, tandis que «Oh mon dieu» a fait ses débuts au n ° 1 sur le tableau des chansons iTunes K-Pop des États-Unis.

(G) I-DLE est devenu célèbre en Corée du Sud avec ses débuts en 2018, je le suis, tandis que leur suivi, celui que j’ai fait en 2019, leur a valu une reconnaissance mondiale, grâce à leurs succès viraux, ‘Senorita’ et ‘Uh-Oh “. Le groupe a pris encore plus d’élan en rejoignant Queendom de Mnet, une émission de type American Idol au format de télé-réalité. Alors qu’ils affrontaient des artistes K-Pop plus connus dans toute la Corée, (G) I-DLE est rapidement devenu le favori des fans et le point culminant de chaque épisode.

Lors de la finale de l’émission, le groupe a ravi les fans du monde entier en lançant un nouveau single surprise, “LION”, qui a non seulement reçu des éloges de la critique, mais a également passé quatre semaines sur le tableau des ventes de chansons numériques mondiales de Billboard. Le single, qui apparaît sur I trust, a été nommé parmi les «25 meilleurs morceaux de K-Pop sortis en 2019» par Billboard.

Maintenant, 2020 devrait être la plus grande année à ce jour pour le groupe, qui se compose de six membres talentueux. Ils comprennent le chanteur principal Cho Mi-yeon, connu simplement sous le nom de Miyeon; La chanteuse, compositrice et productrice thaïlandaise Nicha Yontararak (connue sous le nom de Minnie); rappeur, producteur et auteur-compositeur Jeon So-yeon (Soyeon); Le chanteur et animateur de télévision chinois Song Yuqi (Yuqi); ainsi que les chanteurs Soojin et Shuhua.

Depuis sa création, (G) I-DLE a reçu plusieurs récompenses, dont «Meilleure performance» aux Golden Disc Awards annuels et «The World K-POP Rookie Award» des GAON Chart Music Awards. En janvier, ils se sont produits aux Golden Disc Music Awards, se joignant à une sélection de talents composée de stars, dont BTS, MONSTA X, TWICE et bien d’autres.

J’espère qu’il est sorti maintenant. Faites défiler la liste complète des titres et achetez-le ici.

Je fais confiance à Tracklisting:

1. Oh mon dieu

2. Luv U

3. Peut-être

4. LION

5. Oh mon dieu (English Ver.)