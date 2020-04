K.T. Tunstall joue le panneau d’affichage, la maison Royal Albert, d’autres événements à domicile

K.T. Tunstall poursuit un programme chargé de performances live avec des apparitions aujourd’hui (22) sur la série Live At-Home de Billboard et la collecte de fonds For The Love Of Scotland. Vendredi, elle participera à une émission spéciale PRS For Music multi-artistes et, la semaine prochaine, à la série Royal Albert Home du Royal Albert Hall.

L’auteur-compositeur-interprète écossais sera sur Billboard la page Facebook à 13h HE / 10h PT / 18h BST aujourd’hui. La série recueille des fonds pour le soulagement de COVID-19. Parmi les autres artistes qui ont contribué au cours de cette semaine, mentionnons Aloe Blacc et Sublime with Rome (qui se sont tous deux produits lundi), Dawes, Zhavia Ward, Justine Skye et Shawn Stockman de Boyz II Men.

Billboard Live At-Home a été lancé le 19 mars avec l’aide de JoJo, Josh Groban et Russell Dickerson. Les trois artistes ont choisi un partenaire à but non lucratif pour soutenir leur diffusion en direct, afin d’aider les personnes les plus touchées par la pandémie de coronavirus en cours. Les organismes de bienfaisance qui en ont bénéficié jusqu’à présent ont inclus Meals on Wheels America, Downtown Women’s Center, My Friend’s Place et Feeding America.

Aujourd’hui encore, Tunstall est l’un des hôtes d’un autre événement de streaming en direct, Pour l’amour de l’Écosse. Il s’agit d’une collecte de fonds avec @gigsinscotland pour @ Masks4Scotland, qui fournit de l’équipement de protection individuelle aux professionnels de la santé de première ligne en Écosse. Y participent également des compatriotes notables écossais comme Annie Lennox, Fran Healy de Travis, Simon Neil de Biffy Clyro, Alan Cumming, Peter Capaldi, James McAvoy, Irvine Welsh et Ian Rankin.

Vendredi (25), Tunstall fait partie de Événement PRS For Music sur Lckdwn à l’appui du PRS Emergency Relief Fund. À partir de midi BST, il comportera également des noms tels que Katie Melua, Nitin Sawhney, Linda Perry, Caitlyn Scarlett et Sugar Zaddy Mami.

Les performances de Tunstall dans le Série Royal Albert Home, organisé par la célèbre institution live de Londres, aura lieu le 30 avril. Le week-end dernier, la série a accueilli les événements Opera For Kids et Beethoven 250 et une performance de l’artiste folk-jazz-electronica Sophie Hunger. Rufus Wainwright joué un ensemble le 9 avril.