Kacey Musgraves lance une bougie «Slow Burn»

L’impact de Golden Hour, l’album de 2018 vendu par Kacey Musgraves, se fait toujours sentir, et de manière très inhabituelle. Le morceau hypnotique «Slow Burn» un parmi beaucoup que la star a co-écrit pour l’ensemble avec les coproducteurs Daniel Tashian et Ian Fitchuk, a maintenant donné son nom à une bougie parfumée nouvellement lancée.

Commercialisée par la société Boy Smells, basée à Los Angeles, la bougie mélange encens, poivre noir, élémi, gaïac, framboise, tonka, ambre et papyrus fumé. Il coûte 39 $ et est conçu pour accompagner les paroles et la musique de la chanson sur la vie dans la voie lente. Musgraves, qui était fan d’une autre bougie Boy Smells, Kush, s’est associé à la société pour créer une bougie qui “capture parfaitement les odeurs et le dynamisme visuel que l’on entend dans la chanson.”

La description du nouveau produit par la société déclare également: «Commandant, mais pas pressé, comme les dernières gorgées d’un Negroni au bar en bas de la rue, exprimées à travers des notes d’élémi et de fève tonka. Le «parfum» de Slow Burn consiste à faire une pause le long du chemin pour se détendre et profiter exactement où vous êtes en ce moment. Brûlez à la hâte. ” Comme Musgraves l’écrit elle-même sur ses réseaux sociaux: «Je veux que vous sentiez ma chanson.»

Dans une interview avec Vogue, Kacey dit du projet: «C’était vraiment une sorte de façon amusante de donner vie à une chanson, presque dans un autre sens dimensionnel, tu vois ce que je veux dire? Si la chanson était déjà en 3D, c’est maintenant 4D. Maintenant, il a le Smell-O-Vision, si cela a du sens! “

Également ce mois-ci, «Slow Burn» a inspiré une nouvelle version de reprise du quintette pop féminin Citizen Queen, qui a refait la chanson dans un style a cappella. Le répertoire du groupe comprend également leurs propres versions de Bad Guy de Billie Eilish et de «Señorita» de Shawn Mendes et Camila Cabello.

