Kacey Musgraves partage «Oh, What a World 2.0» pour le Jour de la Terre: Écoutez

Kacey Musgraves a partagé une mise à jour de la chanson Golden Hour “” Oh, What a World “pour le Jour de la Terre. Découvrez la piste, dédiée aux travailleurs de première ligne, ci-dessous.

Dans un communiqué de presse, Musgraves déclare:

Il y a beaucoup de raisons de se sentir déçu en ce Jour de la Terre. Toutes les personnes

et tout semble déséquilibré. Les gens souffrent et

l’avenir est incertain. Face à une pandémie qui a amené

villes à genoux, une chanson peut sembler petite. Une mélodie peut sembler

insignifiant. C’est un moment mondial de reconnaissance et de respect

pour le pouvoir de la nature et pour beaucoup d’entre nous – défis extrêmes et

tristesse. Mais au milieu de toutes les pertes et incertitudes, il y a

des signes partout de compassion humaine et de renouveau. La terre est

guérison. Un ciel plus bleu plane sur la Chine et Los Angeles. Une eau plus claire

et un effet positif sur la faune est observé. Malgré tous ses

des ennuis, c’est toujours un monde magnifique et sauvage et si vous avez besoin de preuves,

c’est là-bas. Vous devrez peut-être regarder dans un autre coin de

Le ciel.

En ce moment, il y a tellement de gens courageux qui méritent des médailles de

Honneur: les infirmières, les médecins, les épiciers, les livreurs et les chauffeurs de camion,

caissiers, préposés de station-service, les scientifiques, les travailleurs de la restauration,

les parents célibataires, et tant d’autres. Je suis juste un compositeur mais mon

l’espoir est que si j’apporte la lumière que j’ai dans mon esprit à la table,

peut-être que cela pourrait être une forme d’énergie qui élève l’esprit de quelqu’un d’autre

pour un moment. Oh, quel monde – dédié à notre maison planétaire et

tous les héros tranquilles du Jour de la Terre: vous êtes les aurores boréales dans notre

ciels.