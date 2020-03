Kacy Hill annonce un album et partage une nouvelle chanson avec Francis et les lumières: écouter

L’artiste basée à Los Angeles, Kacy Hill, a annoncé son deuxième album, Is It Selfish If We Talk About Me Again. Il sortira le 19 juin. Le disque comprend les chansons de Hill’s “Dinner”, “Much Higher” et “To Someone Else”, ainsi qu’une nouvelle collaboration avec Francis and the Lights intitulée “I Believe in You”. Écoutez celui-ci ci-dessous.

“” Je crois en vous “consiste à trouver la foi et le but dans les relations que je garde lorsque je me sens désespéré”, a déclaré Kacy Hill dans un communiqué. «J’ai atteint un point où j’avais besoin de quelqu’un de plus grand que moi pour croire, et le concept de Dieu en tant que puissance toute-puissante n’avait pas semblé être le bon pour moi. Au lieu de cela, j’ai trouvé du réconfort dans les petits morceaux de bonheur qui rendent la vie un peu plus facile chaque jour. Les choses s’améliorent et parfois tout ce que j’ai à faire est d’être présent pour en profiter – c’est en soi quelque chose en quoi croire. »

Le cadre de Kanye West a produit les débuts de Kacy Hill en 2017, Like a Woman.

Est-ce égoïste si nous parlons à nouveau de moi:

01 À quelqu’un d’autre

02 Beaucoup plus élevé

03 Juste pour dire

04 Porsche

05 Je crois en toi

06 La mère de tout le monde

07 m’a dit

08 méchant

09 Six

10 Palladium

11 Dîner

