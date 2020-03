Kaitlyn Aurelia Smith annonce un nouvel album et partage une nouvelle chanson: écouter

La compositrice, artiste et productrice Kaitlyn Aurelia Smith est de retour avec un nouvel album intitulé The Mosaic of Transformation. Il sort le 15 mai via Ghostly. Dans un communiqué, Smith a déclaré: “Cet album est mon expression d’amour et d’appréciation pour l’électricité.” Écoutez une nouvelle chanson de 10 minutes de l’album «Expanding Electricity» ci-dessous. Retrouvez les éditions physiques de The Mosaic of Transformation sur Rough Trade. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

L’année dernière, Smith a sorti Tides: Music for Meditation and Yoga via sa propre empreinte Touchtheplants. Le nouvel album suit ses précédents albums Euclid (2015), EARS (2016) et The Kid (2017).

La mosaïque de la transformation:

01 Libérer l’énergie sans limites avec les limites

02 Se souvenir

03 Comprendre les messages corporels

04 Le cœur stable

05 Porter la gravité

06 La colonne vertébrale est plus silencieuse au centre

07 Débordant

08 Approfondir le flux de

09 Expansion de l’électricité

