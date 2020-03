Kaléidoscope: Comment Kelis a réécrit le livre de règles R&B

Sorti le 7 décembre 1999, Kelis’s Kaleidoscope est arrivé juste au moment où le millénaire touchait à sa fin. Un conte de passage à l’âge adulte avec des basses percutantes et des synthés sifflants, il a évité l’hystérie Y2K pour une exploration de l’amour – l’amour des autres, l’amour de soi, l’amour de l’expérience – et comment apprendre de tout cela.

Écoutez Kaleidoscope sur Apple Music et Spotify.

La vie et l’amour semblaient plus simples…

La technologie n’était qu’à quelques années d’avoir un impact sur nos vies, nos emplois, nos amitiés et nos relations amoureuses comme jamais auparavant. Cela ne veut pas dire que son spectre n’est pas présent sur Kaléidoscope, mais la fin des années 90 était encore une époque de bips, de téléavertisseurs et de télécopies. La vie et l’amour semblaient plus simples sans l’omniprésence de la technologie.

Au cours des 14 titres de l’album, Kelis chante les terrains de jeux, les journaux intimes, les dates de films et les extraterrestres. Les titres de chansons comme «Game Show», «Suspended» et «Roller Rink» sont immédiatement évocateurs, avec parfois des significations doubles qui sont clairement intentionnelles («Suspension» concerne le sentiment d’apesanteur que l’amour nous donne, pas de punition à l’école).

Kelis elle-même avait 20 ans au moment de la sortie de Kaléidoscope, donc la plupart de ses années de formation ont été passées dans les années 80 et 90. Parfois, l’album ressemble à un amalgame de tropes de la culture pop classique des années 90; Cela dit, la culture pop façonne notre perception de la vie autant que toute autre chose – même l’amour. Et deux des singles de l’album, “Caught Out There” et “Get Along With You”, parlent tous les deux des dommages potentiels que l’amour peut faire dans nos vies.

Un spectre musical et émotionnel

Dans un album plein de vignettes musicales, ‘Game Show’ offre la narration la plus simple, mais musicalement, son arrangement teinté de jazz et sa mélodie de terrain de jeu sont tout sauf. Sur des touches floues et optimistes, Kelis chante les épreuves et les tribulations qui donnent à sa vie l’impression d’un jeu télévisé.

Les fans se sont accrochés à sa déclaration principale, “Je te déteste tellement en ce moment”, de “Caught Out There”, mais Kaleidoscope, dirigé par The Neptunes, était plus nuancé dans les styles et les humeurs. ‘Get Along With You’ prend une ballade R&B traditionnelle et la réorganise pour le nouveau millénaire, tandis que ‘Mars’, qui plie les genres, explore toutes sortes de possibilités rythmiques et mélodiques; c’est une sitcom spéciale d’Halloween qui rencontre la guerre des mondes d’Orson Wells, alors que Kelis chante une mission d’amour intergalactique.

Alors que «Roller Rink» sonne comme s’il pourrait s’agir d’adolescents se tenant la main sous des néons, le coproducteur Pharrell Williams commence la chanson en parlant de sexe sur un vaisseau spatial. Le thème «espace» est un fil conducteur récurrent dans tout le Kaléidoscope, nous rappelant quel voyage étrange et sans fin nous faisons vraiment.

Un mariage musical

Kaleidoscope était le premier album de Kelis, mais c’était aussi une idée originale de Neptunes, de bout en bout. Mais alors que certains artistes peuvent se retrouver éclipsés par des styles de production distinctifs, Kelis a veillé à ce que sa personnalité transparaisse. Et la relation a été mutuellement bénéfique: plus tôt dans la décennie, The Neptunes avait produit des tubes pour Jay Z, Blackstreet et Mase, mais c’est en travaillant pour Kelis et Clipse qu’ils sont devenus les producteurs les plus en vogue de l’époque.

Kaleidoscope a fait des noms familiers de Kelis et The Neptunes, en particulier à l’étranger, où la chanteuse n’était pas contrainte par l’étiquetage de genre, se retrouvant célébrée pour son éclectisme musical. «Je n’ai jamais été un artiste R&B. Les gens m’en ont inventé un, mais c’est parce que, surtout si vous êtes aux États-Unis, si vous êtes noir et que vous chantez, alors vous êtes du R&B », a déclaré le chanteur au Guardian en 2014.

Williams et Hugo ont non seulement géré la production de l’album, mais ont également assumé des fonctions d’instrumentation, jouant eux-mêmes tous les instruments. Leur travail a marqué un nouveau changement dans le R&B, ce qui montre clairement qu’avec Kelis en tête, ils venaient pour la couronne Timbaland / Missy Elliott.

Un énoncé de mission

Kaléidoscope était plus qu’un début; c’était un énoncé de mission. Kelis ramena le genre de spiritualité psychédélique, Afrofutrism-meets-Stevie Wonder, une musique consciente pop-R & B, l’élévant au niveau supérieur.

Il y a des moments sur Kaléidoscope où vous entendez les premières versions de certains sons qui domineraient les charts pour les décennies à venir. Des premières apparitions de Pusha T aux noms de Star Trak et Pharrell émergeant comme un rappeur à part entière, Kaleidoscope documente une époque révolue.

Parce que la fin des années 90 a existé dans une période si précise – juste avant une révolution technologique – c’est une décennie qui est particulièrement mûre pour la nostalgie. Cela semble distant et innocent, mais, en même temps, comme si cela venait juste de se produire. Et c’est ainsi que fonctionne un kaléidoscope: c’est un appareil qui est utilisé pour créer une séquence apparemment infinie de motifs avec de la lumière et des couleurs, ce qui donne l’impression que tout est possible. C’est ainsi que nos souvenirs façonnent nos vies; un amour qui s’est produit il y a des années peut donner l’impression que c’était hier. Le kaléidoscope est tout au sujet de la puissance des moments et de la rapidité avec laquelle ils peuvent se fondre les uns dans les autres.

Kaleidoscope a été réédité sur vinyle orange 2LP. Achetez-le ici.

Écoutez le meilleur de Kelis sur Apple Music et Spotify.