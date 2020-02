Kamaiyah annonce une nouvelle mixtape Got It Made, partage une nouvelle chanson avec Trina: Listen

La rappeuse d’Oakland Kamaiyah a annoncé son dernier projet. Sa troisième sortie Got It Made arrive le 21 février. Elle a également partagé un nouveau morceau avec Trina intitulé “Set It Up”. Découvrez la pochette de Kamaiyah pour l’enregistrement, et écoutez la nouvelle chanson ci-dessous.

Got It Made suit les deux précédentes mixtapes de Kamaiyah, A Good Night in the Ghetto de 2016 et Before I Wake de 2017. Ces deux projets ont été auto-publiés. L’année dernière, Kamaiyah a sorti une poignée de morceaux, dont «Still I Am», «Back to Basics», et plus encore.

Revisitez la fonction Rising de Pitchfork «Supa Dupa Fly: Kamaiyah Bosses Up».

.