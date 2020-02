Kamasi Washington annonce un nouveau film en direct à l’Apollo Theatre

Un nouveau film de concert de Kamasi Washington arrive ce jeudi. Kamasi Washington Live au Apollo Theatre a été filmé l’année dernière et sera disponible en streaming sur Amazon Prime Video. Trouvez une nouvelle chanson intitulée “La valse de la bombe” dans le film ci-dessous. Le film a été réalisé et monté par l’ancien contributeur de Pitchfork Michael Garber. Les anciens contributeurs Timmhotep Aku, Jon Leone, Jim Larson et Will Colby ont également travaillé sur le film.

“Jouer au Apollo Theatre est l’un des plus grands honneurs qu’un musicien puisse avoir”, Washington. dit dans un communiqué. «Quand je suis descendu 125th Street depuis mon hôtel à Harlem et que j’ai vu mon nom sur le chapiteau, je ne pouvais presque pas le croire. Faire partie de ce prestigieux groupe de brillants esprits de la musique a été vraiment une grande humilité pour moi. Dire que cette nuit a été l’une des nuits les plus incroyablement spéciales de ma vie est un grave euphémisme. Je suis tellement heureux et reconnaissant de pouvoir partager ce moment avec des gens du monde entier. J’espère que vous l’apprécierez tous autant que moi! »

Lisez l’interview de Pitchfork «Kamasi Washington sur la musique qui a fait de lui un colosse de jazz».

.