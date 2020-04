Kamelot et Kobra et les Lotus Singers sont officiellement mariés

KAMELOT chanteur Tommy Karevik et KOBRA ET LE LOTUS chanteur et compositeur principal Kobra Paige officiellement noué le 4 avril.

Le couple a annoncé la nouvelle de leur mariage samedi 25 avril lors d’un Facebook Live chat, qui peut être vu ci-dessous.

Kobra a dit: “Donc, nous avons un peu de nouvelles. Nous allions l’annoncer … Nous avons pensé que c’était un moment amusant de le dire avec vous les gars, parce que vous avez choisi de passer votre temps avec nous. Nous sommes officiellement mariés. [Laughs] Cela faisait maintenant plus de deux semaines, ce qui est fou. C’était le 4 avril – nous nous sommes mariés le 4 avril. “

Elle a continué: “[[Tommy est]coincé ici au Canada [because of the coronavirus crisis]et le mariage devait avoir lieu en août. Mais à cause de tout ce qui se passait, nous avons dû déplacer le mariage à l’année prochaine. Nous avons donc décidé, parce qu’il est ici et que nous sommes prêts – rien ne nous retient; c’était juste la perspective de réunir nos familles qui importait le plus. Heureusement, nous avons pu réunir tout le monde sur Zoom. Nous avions mon frère à Toronto, ma sœur à Calgary, sa famille partout à Stockholm et chez eux, et mes grands-parents, bien sûr, à Calgary. Et nous nous sommes mariés. Nous sommes avec mes parents en ce moment sur la côte, donc c’était juste nous deux… Mais c’était très intime. “

Ajoutée Tommy: “C’était beau. Ce n’était pas ce que nous avions prévu. Aussi, c’est pourquoi c’était si beau, parce que c’était très brut, très honnête et très mal préparé et émotionnel. C’était génial.”

Karevik et Paige s’est fiancé en juin dernier quand il a apparemment posé la question dans sa ville natale de Stockholm, en Suède.

Tommy et le natif de Calgary, Alberta, Canada s’est apparemment rencontré quand KOBRA ET LE LOTUS prise en charge KAMELOT en tournée européenne en 2015. Depuis lors, Kobra est fréquemment apparu comme chanteur invité à KAMELOT montre.

Karevik rejoint KAMELOT en 2012 en remplacement de Roy Khan. Il est apparu sur les trois derniers albums studio du groupe, 2012 “Silverthorn”, 2015’s “Havre” et 2018 “La théorie de l’ombre”.



Attaque furtive!!! Demain FACEBOOK Live !!! 19 heures CET? Nous avons tellement aimé visiter, nous aimerions rendre visite à quiconque a … Publié par KOBRA AND THE LOTUS le vendredi 24 avril 2020

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).