Kandace Springs rend hommage à Carmen McRae avec Single Solitude

Le chanteur de jazz et de soul Kandace Springs a sorti un nouveau morceau délicieusement de mauvaise humeur, «Solitude», ainsi qu’une performance en direct et dépouillée de la chanson, capturée sur vidéo. Le deuxième single off son prochain album, The Women Who Raised Me, ‘Solitude’ rend hommage à la chanteuse Carmen McRae, qui a fait sienne le standard Duke Ellington. Parfaite pour une journée grise d’hiver, la mélancolique «Solitude» est la vitrine idéale pour la voix souple de Springs. Sur la version album, le chanteur est également rejoint par le célèbre saxophoniste ténor, Chris Potter.

“Carmen était une chanteuse que j’ai appréciée plus tard que beaucoup d’autres chanteurs de cet album”, a déclaré Springs, “C’est bien d’une certaine manière, car elle est peut-être la plus profonde de toutes … J’ai tellement appris en écoutant pour elle, et chaque fois que j’écoute, je continue à en apprendre plus. »

Définie pour une date de sortie le 27 mars sur Blue Note Records, The Women Who Raised Me recueille des chansons qui ont été rendues célèbres par certaines des chanteuses les plus emblématiques de l’histoire: Ella Fitzgerald, Roberta Flack, Astrud Gilberto, Lauryn Hill, Billie Holiday, Diana Krall, Bonnie Raitt, Sade, Nina Simone, Dusty Springfield et, bien sûr, Carmen McRae. Toutes ces voix talentueuses ont inspiré Springs et ont contribué à son développement comme l’un des nouveaux talents les plus excitants de la musique jazz. L’album présente également une collaboration avec un autre changeur de jeu dans le genre – Norah Jones, que Springs décrit comme «l’inspiration ultime».

Contrairement à son deuxième album de 2018, Indigo, qui s’inspirait des influences modernes du R&B et du hip-hop, Springs a emprunté une voie jazz plus traditionnelle pour The Women Who Raised Me, en collaboration avec le célèbre producteur Larry Klein (Joni Mitchell, Herbie Hancock) .

Avant de décoller pour certaines dates européennes, Springs présentera du matériel de The Women Who Raised Me avec une course de quatre nuits au New York’s Jazz Standard (à partir du 12 mars) et une résidence de cinq nuits au Ferring Jazz Bistro au Harold and Dorothy Steward Center for Jazz à St. Louis, MO (coup d’envoi le 18 mars).

Précommandez ici les femmes qui m’ont élevé.

Dates de tournée de Kandace Springs 2020

12 mars – Jazz Standard – NYC

13 mars – Jazz Standard – NYC

14 mars – Jazz Standard – NYC

15 mars – Jazz Standard – NYC

18 mars – Ferring Jazz Bistro au Harold and Dorothy Steward Center for Jazz – St Louis, MO

19 mars – Ferring Jazz Bistro au Harold and Dorothy Steward Center for Jazz – St Louis, MO

20 mars – Ferring Jazz Bistro au Harold and Dorothy Steward Center for Jazz – St Louis, MO

21 mars – Ferring Jazz Bistro au Harold and Dorothy Steward Center for Jazz – St Louis, MO

22 mars – Ferring Jazz Bistro au Harold and Dorothy Steward Center for Jazz – St Louis, MO

28 mars – Cafe de la Danse – Paris, FR

3 avril – Alexandra Palace – Londres, ENG

5 avril – Aula UAM – Poznań, PL