Kansas: Les détails de l’album ‘The Absence Of Presence’ dévoilés

KANSAS, Le légendaire groupe de rock progressif américain, sortira son nouvel album studio très attendu, “L’absence de présence”, le 26 juin via InsideOut Music. Le groupe a donné aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent s’attendre à entendre sur l’album avec cette vidéo d’échantillonnage.

“Nous sommes vraiment ravis que nos fans puissent avoir un avant-goût de ce qui va venir «L’absence de présence»,” dit KANSAS chanteur Ronnie Platt. “Je pense que les gens seront vraiment surpris par l’album. «L’absence de présence» montre la bande qui tire sur tous les cylindres. “

Billboard.com a d’abord annoncé le nouvel album lors d’une interview exclusive avec KANSAS batteur et “L’absence de présence” coproducteur Phil Ehart. “L’absence de présence” sera disponible en précommande le 17 avril.

“L’absence de présence” suivi 2016’s “Le prélude implicite”, qui a fait ses débuts au n ° 14 le Panneau d’affichagedu palmarès des 200 meilleurs albums.

KANSAS a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde et est célèbre pour ses tubes classiques tels que “Tiens jusqu’au bout, mon garcon” et “Poussière dans le vent” à l’épopée progressive “Song For America”.

“L’absence de présence” propose neuf nouveaux morceaux écrits par le groupe, produits par Zak Rizviet coproduit par Phil Ehart et Richard Williams.

KANSASLe son de signature est indéniable partout. L’album présente Ronnie Plattle chant imposant, David Ragsdalele violon brûlant, Tom Brislinclaviers éblouissants, Williams et Rizviriffs de guitare électrisants, Ehartest des tambours puissants, et Billy Greer‘s rock bas.

“Nous sommes vraiment fiers de l’album «L’absence de présence»,” commentaires KANSAS guitariste, producteur et auteur-compositeur Zak Rizvi. “Faire un nouveau KANSAS l’album établit un standard musical très élevé que l’on attend de nos fans. Des rockeurs aux épopées progressives en passant par les ballades, cet enregistrement a quelque chose pour tout le monde. “

“L’absence de présence” sera disponible sur CD, double LP vinyle de 180 grammes, CD de luxe en édition limitée + artbook Blu-ray 5.1, et numériquement sur iTunes, jeu de Google, Spotify, Apple Music, Amazon Musicet tous les autres services de streaming.

“L’absence de présence” liste des pistes:

01. L’absence de présence



02. Lancer des montagnes



03. Jets Overhead



04. Propulsion 1



05. Des souvenirs sur toute la ligne



06. Cirque d’illusion



07. Animaux sur le toit



08. Jamais



09. The Song The River Sang



