Kansas sortira en juin son album «L’absence de présence»

KANSAS, Le légendaire groupe de rock progressif américain, sortira son nouvel album studio, “L’absence de présence”, le 26 juin via InsideOut Music. Le LP suit 2016’s “Le prélude implicite”, qui a fait ses débuts au n ° 14 sur le graphique Billboard 200.

“L’absence de présence” propose neuf tout nouveaux morceaux écrits par KANSAS, produit par Zak Rizviet coproduit par Phil Ehart et Richard Williams. KANSASLe son de signature est indéniable partout. L’album présente Ronnie Plattle chant imposant, David Ragsdalele violon brûlant, Tom Brislinclaviers éblouissants, Williams et Rizviriffs de guitare électrisants, Ehartest des tambours puissants, et Billy Greer‘s rock bas.

“Nous sommes vraiment fiers de l’album «L’absence de présence»,” commentaires KANSAS guitariste, producteur et auteur-compositeur Zak Rizvi. “Faire un nouveau KANSAS l’album établit un standard musical très élevé que l’on attend de nos fans. Des rockeurs aux épopées progressives en passant par les ballades, cet enregistrement a quelque chose pour tout le monde. “

Cet automne, KANSAS prendra son très populaire “Point Of Know Return” tournée anniversaire en Europe pour 13 dates en octobre et novembre. le “Retour au point de savoir” tournée européenne anniversaire comprendra des chansons de “L’absence de présence”, succès classiques et coupures profondes, et culminera avec l’album emblématique “Point Of Know Return” réalisée dans son intégralité.

“Cela fait un moment que le groupe n’a pas pu se produire en Europe, où nous avons des fans très passionnés”, ajoute KANSAS guitariste Richard Williams. “Nous sommes ravis de prendre la «Point Of Know Return» tournée anniversaire à travers l’Europe. Non seulement ils nous entendront interpréter cet album dans son intégralité, avec d’autres succès et coupures profondes, mais ils seront les premiers fans à entendre certaines des chansons de «L’absence de présence» joué en direct. “

KANSAS a vendu plus de 30 millions d’albums dans le monde et est célèbre pour ses tubes classiques tels que “Tiens jusqu’au bout, mon garcon” et “Poussière dans le vent’ à des épopées progressives comme “Song For America”.

Après avoir terminé les dates actuelles aux États-Unis pour le “Point Of Know Return” tournée anniversaire ce printemps, KANSAS fera ses débuts une piste de “L’absence de présence” vivre cet été pendant la “Juke Box Heroes” Tournée 2020 où le groupe prendra la route avec ÉTRANGER et L’EUROPE .

Billets pour le KANSAS “Point of Know Return” La tournée européenne anniversaire sera en vente cette semaine.

