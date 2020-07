Kanye West annonce qu’il ira à la présidence américaine en 2020

Kanye West fait partie de ces personnes qui ne cessent d’étonner le public. Que ce soit à travers ses différentes scènes musicales ou ses étranges commentaires sur la vie politique et sociale des États-Unis, il reste toujours au milieu de controverses différentes. Et ce 4 juillet ne pouvait pas être l’exception avec une annonce liée à la présidence de votre pays …

Grâce à son compte Twitter officiel, Kanye a annoncé qu’il entamerait la campagne pour être président des États-Unis lors des prochaines élections de 2020, qui se tiendra d’ici la fin de l’année. Le message qu’il a écrit sur ses réseaux sociaux était le suivant:

« Nous devons réaliser la promesse de l’Amérique en croyant en Dieu, en unissant notre vision et en construisant notre avenir. Je vais aller à la présidence des États-Unis«Et ce tweet s’est terminé par un drapeau américain et le hashtag # 2020VISION. Il parait, « Unifier la vision » sera le message clé de sa campagne présidentielle.

D’abord 2024 … mais maintenant 2020

Ce n’est pas la première fois que la possibilité que Kanye entre dans la vie politique des États-Unis soit discutée. Il y a quelques années, des rumeurs ont couru qu’il tenterait de se présenter à la présidence, mais elles sont toujours restées des rumeurs. En novembre 2019, Kanye a annoncé qu’il tenterait de devenir président lors des élections de 2024.

Cependant, c’est la première fois que Kanye lui-même le rend « officiel » et qu’il annonce la période pour laquelle il compte le faire, à savoir 2020. Pour être honnête … nous pouvons tout attendre du rappeur, car comme nous l’avons mentionné au début, nous sommes habitués à ce qu’il dise et agisse de manière étrange qui semblent incohérentes. Et cela pourrait être un de plus.

Est-ce que ce sera la fin de la relation Kanye-Trump?

Maintenant bien. Le sujet qui se pose également par rapport à l’annonce de Kanye est Donald Trump, l’actuel président des États-Unis et qui a bien l’intention de se présenter à la présidence en 2020. Kanye et Trump ont une relation d’amitié – assez étrange, si vous nous demandez – qui a généré beaucoup de controverse autour du rappeur. Kanye, à plusieurs reprises, a défendu les positions politiques de Trump en faisant appel à la liberté d’expression.

Par exemple, Kanye portait la casquette «Make America Great Again» lors d’événements publics, la devise de la campagne Trump pour la présidence en 2016 et qui était liée, à plusieurs reprises, à son discours de haine et à son intolérance. Kanye a été lié à Trump de réunions informelles à des réunions officielles dans lesquelles Kim Kardashian, l’épouse de Kanye, a également été impliquée. Est-ce peut-être la rupture de leur amitié?

Et des doutes surgissent. Kanye a déclaré dans le passé que les démocrates « lavaient le cerveau » des Afro-Américains. En bref, il a dit qu’il y avait une réduction du vote de la communauté afro-américaine parce que les démocrates Ils leur ont fait subir un lavage de cerveau pour avorter. Lors de l’interview, le rappeur a déclaré:

« Ils nous ont lavé le cerveau, frère. Allons, mec. C’est un homme libre qui parle. Pendant des années, les démocrates nous ont fait voter pour les démocrates avec des coupons alimentaires. De quoi parles-tu? Des armes à feu dans les années 80, chassant les parents de leurs maisons, Plan B, réduire nos votes, nous faire avorter nos enfants… Vous ne tuerez pas ».

Démocrate, républicain ou kanyéen

Le terme « Kanyean » vous paraîtra ridicule, car il n’existe pas. Mais ne soyez pas surpris si après un certain temps, Kanye annonce une nouvelle fête pour aller à la présidence et que celle-ci porte son nom ou un titre lié à ses derniers albums et épisodes musicaux comme le célèbre Sunday Service ou l’album Jesus Is King.

Donald Trump, à coup sûr, ira pour son deuxième mandat à la présidence des Républicains. Jusqu’à présent, les démocrates ont Joe Biden comme candidat du parti pour se présenter aux élections présidentielles et reprendre la Maison Blanche. Kanye n’a donc pas beaucoup d’options sur la table … et il n’est pas un grand partisan des démocrates. Tout cela nous laisse dans un vide qui donnera beaucoup à dire dans les semaines à venir.

Elon Musk, le fondateur de SpaceX, a été l’un des premiers à répondre au message de Kanye sur Twitter. L’homme d’affaires lui a donné sa bénédiction et lui a offert son plein soutien dans sa recherche de la présidence: « Vous avez mon plein soutien! ».

Peut-être Musk sera le complice, ou plutôt le vice-président, La carrière présidentielle de Kanye?

Il y a des jours, Kanye est revenu à la musique avec la sortie du single « Wash Us in the Blood » en collaboration avec Travis Scott. La chanson pourrait faire partie de leur prochain matériel studio intitulé God’s Country, qui n’a pas encore de date de sortie prévue.

