Kanye West, EMI Music Publishing conclut officiellement un règlement à l’amiable

Le procès de EMI avec Kanye West a officiellement pris fin.

Selon une stipulation de licenciement soumise au tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, l’affaire a été réglée; un accord de principe a été conclu le 13 janvier et les deux parties avaient jusqu’au 14 février pour soulever des objections. Le dossier a été partagé avec Digital Music News plus tôt dans la journée.

Aucune objection n’a été soulevée et, en plus de demander le rejet de l’affaire avec préjudice, les avocats de West et ceux d’EMI ont indiqué qu’aucune des parties ne serait tenue responsable des frais de justice de l’autre.

L’un des principaux conseillers juridiques d’EMI (de Manatt, Phelps & Phillips, LLP, un cabinet d’avocats de Los Angeles) a signé le dossier avec une marque, et l’un des principaux avocats de West, Grace W. Kang (de Bird Marella, un autre groupe juridique de LA) , a prêté sa signature au document.

Cet accord met fin à ce qui a été une longue bataille juridique interminable entre EMI et West. Kanye a tenté d’annuler un accord d’édition qu’il avait signé avec EMI en 2003 (et qui avait été prolongé plusieurs fois) sur ce qu’il considérait comme des restrictions et des exigences inutiles; l’éditeur parent Sony / ATV a refusé de vendre les droits des chansons à West. Ses arguments ont été présentés dans le cadre d’une loi californienne et EMI a riposté en indiquant que, conformément au contrat initial, tous les litiges devaient être jugés par des tribunaux de New York.

En 2018, Sony / ATV Music Publishing est devenu le plus grand éditeur de musique au monde en achetant une participation majoritaire dans EMI; le rachat a fait reculer de 2,3 milliards de dollars Sony / ATV.

Kanye West est en train d’enregistrer une suite à son premier album gospel. Cette suite, intitulée Jesus Is King Part II, n’a pas encore de date de sortie. Cependant, le Dr Dre et Dawaun Parker, un éminent producteur de rap, contribuent au travail.

Récemment, West et son groupe gospel, le Sunday Service Choir, ont révélé des performances surprises juste avant leurs dates prévues; le plus récent de ces concerts a eu lieu dimanche 16 février dernier, après avoir été annoncé quelques jours auparavant. Le concert a coïncidé avec le NBA All-Star Game, auquel West a assisté.