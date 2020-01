Kanye West et Chance The Rapper honorent Kobe Bryant au Sunday Service

Le 26 janvier 2020, on se rappellera dans le monde entier comme un jour tragique, et ce n’est pas pour moins parce que la légende des Lakers, Kobe Bryant est décédé dans un accident d’hélicoptère avec huit autres personnes – dont une fille de 13 ans, Gianna–. Depuis que cette tragédie a été entendue, Les fans et les célébrités ont décidé de se souvenir de l’une des plus grandes figures du sport mondial.

Juste avant le gala des Grammy Awards 2020, qui s’est tenu au Staples Center Los Angeles (où Kobe est devenu une légende) des milliers de personnes au centre-ville pour se souvenir de Bryant à sa manière. Lors de la même cérémonie de remise des prix musicaux les plus importants, ils n’ont pas manqué l’occasion de lui rendre hommage en chantant, tout comme Alice Keys et Boyz II Men, en plus d’autres artistes tels que Lizzo et Lil Nas X Ils ont parlé de l’influence du basketteur dans leur vie.

Ils ne le savent peut-être pas, mais l’un des plus grands fans de «Black Mamba» est Kanye West. En apprenant comme toutes les terribles nouvelles et en profitant du fait qu’il était sur le point de sortir et de donner un spectacle de son célèbre service dominical, M. West avec le jeune Chance The Rapper et chanteur de gospel Kirk Franklin a décidé de dédier quelques chansons au numéro 24 des Lakers et à sa petite fille.

Premier Le créateur de Jésus est roi avec ses invités ont osé une version plutôt émotionnelle de “Ultralight Beam” extrait de l’album de West, The Life Of Pablo, auquel il a modifié certaines lignes pour que son message soit clair: “” Je rentrais chez moi, ils laissaient votre maillot sur l’autoroute, et je suis tombé en panne. ” Comme si cela ne suffisait pas, les membres de la chorale ont interprété en leur honneur une reprise de «Don’t Stop Believin» de Journey.

Pendant des années, Kanye West a mentionné Kobe comme une influence sur sa vie. En 2016 avec SchoolboyQ, il a lancé une chanson intitulée “THat Part” et dans laquelle Yeezy a consacré des rimes à Bryant, comme il est dit: “Marcher, légende vivante, vieil homme, je me sens comme Kobe”. Un mois avant, le rappeur était à la retraite du joueur et a célébré avec une chemise qui disait “I Feel Like Kobe”.

Maintenant oui, Découvrez ci-dessous l’hommage sensible que Kanye et Chance The Rapper ont rendu au grand Kobe Bryant:

Kanye West rend hommage à Kobe Bryant lors du service dominical 🙏pic.twitter.com / N4qEtmHdNe

– XXL Magazine (@XXL) 27 janvier 2020