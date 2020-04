Kanye West et Chick-fil-A donnent 300 000 repas pendant le coronavirus

Yeezus sauve.

Kanye West et Chick-fil-A se sont associés au Dream Center Los Angeles, une organisation chrétienne à but non lucratif, pour fournir plus de 300000 repas aux personnes touchées par la pandémie de coronavirus dans la région de Los Angeles. Selon Fox News, le Dream Center a été en mesure de fournir 11 000 repas par jour depuis mars à ceux qui en ont besoin grâce au soutien précoce de Kanye et d’entreprises comme Chick-fil-A.

«Chaque matin, je me réveille et je me tiens sur le parking avec notre personnel dévoué, je suis époustouflé jour après jour, semaine après semaine, il y a suffisamment de nourriture à fournir aux personnes qui en ont besoin», a déclaré Matthew, co-fondateur de Dream Center. Barnett. «Je ne peux pas remercier assez les différents donateurs qui ont fait de cela une réalité. Voilà à quoi devrait toujours ressembler un quartier, une communauté et une église. »

Dream Center, que Kim Kardashian soutient également, fournit des repas et d’autres articles essentiels sept jours par semaine pendant 11 heures par jour. Le généreux don de Kanye les aidera à étendre leur service au volant aux personnes âgées vulnérables, qui doivent rester isolées dans leur maison. Chick-fil-A a également fait don de sandwichs chaque jour pour les efforts du Dream Center.

Kanye est fan de Chick-fil-A comme en témoigne son dernier album Jesus Is King. Sa chanson «Closed on Sunday» est inspirée de la chaîne de restauration rapide.

Le magnat de Yeezy continue de redonner au milieu de la pandémie de coronavirus. Il a également fait un don à We Women Empowered dans sa ville natale de Chicago, qui permettra à l’organisme de bienfaisance d’élargir ses services de livraison de repas aux personnes âgées du côté sud de Chicago, où il a grandi.