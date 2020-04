Karen O encourage ses fans à jouer une chanson de Yeah Yeah Yeahs!

La musique ces jours-ci est importante pour que beaucoup d’entre nous – nous nous incluons – ne deviennent pas fous au milieu de la quarantaine à cause du coronavirus et à leur manière font leur part pour devancer cette situation. Au cours des dernières semaines, nous avons vu combien de nos musiciens préférés ont décidé de faire quelque chose pour tous leurs fans pendant qu’ils sont à la maison, et maintenant c’était au tour de Karen O de jouer une chanson spéciale dans ces moments étranges que nous vivons.

Après s’être enthousiasmée il y a quelques mois avec le possible retour des Yeah Yeah Yeahs avec de la nouvelle musique et parler des clusters de nombreuses personnes contre ceux qui risquent leur vie pour faire face au virus, la frontgirl du groupe a décidé de sortir pour montrer au monde que tout n’est pas perdu et il l’a fait de la meilleure façon, en chantant pour nous. Dans une récente publication sur son compte Instagram, la chanteuse a sorti une reprise assez spéciale de “Our Time”, l’une des chansons qui apparaissent dans le premier EP éponyme du groupe.

Avant de commencer la chanson, Karen O a décidé d’envoyer un message d’encouragement important à tous ses fans, en les encourageant en ces temps complexes que nous vivons. Tout d’abord, l’actrice a également expliqué qu’elle était sur le point de passer un mois dans l’isolement social avec sa famille.Elle a donc compris que la grande majorité pense que cette année a été horrible pour tout ce qui se passe dans le monde en raison de la pandémie de COVID-19. .

Puis il s’est souvenu que “Our Time” est la première chanson qu’il a écrite consciemment pour le Yeah Yeah Yeahs et elle a voulu s’adapter pour envoyer de la force à ceux qui l’entendent chanter. Pour finir, il leur a dit à tous de toujours garder à l’esprit que grâce aux travailleurs essentiels –Tels que ceux qui s’occupent de faire de la nourriture ou des produits de première nécessité–, elle et les autres ont la possibilité de rester à la maison.

Et oui, comment pouvez-vous vous attendre, Pour cette version, Karen O a décidé de jouer sur sa guitare et de chanter à la maison, bien qu’elle ait rendu le tout intéressant. Ici, nous pouvons entendre comment le chanteur a complètement dépouillé la chanson et Il l’a exécutée sur un ensemble rempli de drapeaux de fête, de lumières colorées et il y avait même une camée du petit Django, son fils.

Réveillez-vous bien et bien écouter Karen O des Yeah Yeahs Yeahs jouant “Our Time” dans le confort de votre maison ci-dessous: