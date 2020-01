Karl Sanders du Nil rend hommage au bassiste Joe Payne: “ Vous êtes un vrai guerrier du métal ”

NIL chef Karl Sanders a rendu hommage à l’ancien bassiste du groupe Joseph Payne (photo), décédé plus tôt ce mois-ci à l’âge de 35 ans. Aucune cause de décès n’a encore été révélée.

Sanders a pris son Facebook page plus tôt dans la journée pour écrire: “Les membres de NIL ont été attristés ce week-end d’apprendre le décès de l’un des nôtres, notre cher frère de métal Joe Payne.

“Nous n’avons pas encore de détails sur la cause de cette tragédie, mais sa perte est profonde. Joeest le temps avec NIL en 2005-07, Joe était un vrai frère et membre du groupe dans tous les sens du terme. Il a toujours donné 110% sur scène tous les jours, était plein d’enthousiasme positif et était un Esprit brûlant.

“Joe nous a rejoints à l’âge de 19 ans, sur recommandation de Kreishloff de LECHEROUS NOCTURNE. Possédant un talent incroyable au-delà de ses années, Joe n’a jamais eu peur de faire face aux défis de monter sur la scène mondiale; le tout premier obstacle était bien sûr d’apprendre tout NIL mettre et entrer dans les chaussures inconfortablement grandes de légendaire récemment décédé NIL bassiste Jon Vesano. Juste pouvoir jouer ces difficiles NIL chansons à la basse tout en faisant JonLes parties vocales étaient une tâche herculéenne, sans parler de réussir à le convaincre en moins d’une semaine. Mais Joe courageusement intensifié et a courageusement marché sur les scènes à travers l’Europe pour aider à promouvoir la ‘Annihilation des méchants’ album. Joe bien sûr, il l’a tué dès la première note, clouant les chansons avec une présence scénique impressionnante et une supernova d’énergie métallique. Il est devenu immédiatement clair que le métal était ce Joe est né pour faire.

“Les 2 prochaines années de tournée pour AOTW étaient une période exceptionnellement occupée pour NIL, et JoeLe feu et la volonté de conquérir ne cessent jamais, pas un seul instant. Sur et en dehors de la scène, Joe était un grand membre du groupe, un compagnon de voyage et un ami.

“Le temps Joe passé avec nous est quelque chose dont nous nous souviendrons toujours.

“Repose en paix mon frère Joe, Vous êtes un vrai guerrier du métal. “

De retour en décembre 2012, Payne a fait la une des journaux lors de son arrestation dans le cadre d’une enquête sur la distribution de plus de 2 900 grammes de marijuana dans la région du comté d’Iredell en Caroline du Nord.



