Kaspar Boye Larsen déclare que l’influence du rock classique sur le nouvel album de Volbeat n’a pas été planifiée

Piero “Pie” Di Battista de Hop ‘N’ Music a récemment réalisé une interview avec le bassiste Kaspar Boye Larsen de rockers danois / américains VOLBEAT. Vous pouvez regarder l’intégralité du chat ci-dessous. Quelques extraits suivent (transcrits par BLABBERMOUTH.NET).

Sur la réaction à leur dernier album studio, “Rewind, Replay, Rebound”:

Kaspar: “Nous avons sorti un single appelé «Dernier jour sous le soleil» et cela s’est très bien passé, en particulier aux États-Unis et ici aussi, lorsque nous l’avons joué en direct, nous avons eu une très bonne réponse des gens qui chantaient déjà la chanson. Et, en fait, certaines des autres chansons de l’album, c’est devenu très rapide pour les gens de connaître cet album. Comparé au précédent[2016’s[2016’s«Sceller l’affaire et Boogie»], où nous étions sur la route pendant une demi-année, six mois avant que les gens apprennent à connaître les chansons et chantent. Mais cette fois-ci, presque toutes les nouvelles chansons, les gens semblent les connaître. C’est parfait. Nous aimons ça. “

Sur l’influence rock classique trouvée sur “Rewind, Replay, Rebound”:

Kaspar: “Nous n’avions rien prévu quand nous avons commencé à écrire. Michael [[Poulsen, guitare / chant]est venu avec un riff, il est venu avec un refrain ou un couplet ou quelque chose, ou peut-être avec une chanson entière, mais ensuite nous l’avons arrangé dans la salle de répétition, essayé toutes sortes de tempos et toutes sortes de choses avec ça. Ensuite, il s’est avéré que c’était un peu plus à mi-chemin, certaines des chansons. Je veux dire, le prochain album pourrait être totalement différent. C’était comme ça que le groupe était là. Voilà ce que nous faisions. Il n’était pas prévu que nous allions au rock classique. “

Sur son implication “Rewind, Replay, Rebound”:

Kaspar: “J’étais, bien sûr, très excité d’y être. J’étais excité de laisser mon genre de touche sur les chansons. Bien sûr, avec les lignes de basse, ce sont les premières chansons que je faisais les lignes de basse. Je travaillait bien sûr avec Rob [[Caggiano, guitare]. Nous avons fait des démos sur certaines chansons et j’ai travaillé avec Rob sur certaines lignes de basse, mais j’ai en fait des mains libres pour faire ce que je veux. J’ai été plusieurs fois en studio avec différents groupes. J’étais très surpris; J’étais très heureux d’avoir découvert que c’était en fait comme n’importe quel autre groupe régulier. Nous faisions des chansons dans la salle de répétition. Nous étions beaucoup dans la salle de répétition jusqu’à ce record. J’ai passé trois ans sur la route avec beaucoup de chansons sur lesquelles je n’avais rien – je n’avais écrit aucune chanson ni contribué à ces chansons. Bien sûr, c’est spécial pour moi de sortir et de jouer ces chansons qui comptent beaucoup pour moi parce que je pense que ce sont les miennes. “

Comment il est venu rejoindre VOLBEAT en 2016:

Kaspar: “J’ai rencontre Michael de nombreuses années au milieu, fin des années 90. Nous jouions du death metal. J’étais dans un autre groupe et il jouait aussi du death metal. Nous nous connaissions en quelque sorte par les spectacles. Puis, en 2006, nous en avons parlé, ils avaient besoin d’un bassiste remplaçant pour une tournée européenne, leur première tournée européenne. Michael m’a demandé si j’étais intéressé. Bien sûr que oui. J’adore le groupe. Les spectacles étaient très petits. Il y avait cent, deux cents, trois cents peut-être, max. Mais j’ai vraiment adoré ça. C’était très difficile pour moi de revenir car je n’étais plus dans le groupe parce que ce n’était qu’une session. Mais nous sommes en quelque sorte restés en contact et j’ai joué dans d’autres groupes qui VOLBEAT en 2008, ’09, puis une grande tournée européenne avec mon ancien groupe, LE KANDIDAT, en 2011 avec ENTERRÉ. Puis, 2015, fin 2015, il y a quatre ans, il m’a appelé et j’ai demandé si cela m’intéresserait: «Ouais! Est-ce que vous plaisantez?’ [Laughs]”

VOLBEAT poursuit sa tournée pour soutenir “Rewind, Replay, Rebound”, qui a été publié en août dernier via Records de la République. Le disque a été produit par un collaborateur de longue date Jacob Hansen et coproduit par Caggiano et Poulsen. Ceci marque le premier album studio avec Larsen à la basse.



