Katatonia publie un clip pour “Derrière le sang” de l’album “City Burials”

À la suite de l’annonce que KATATONIA reviendra avec un tout nouvel album, “Enterrements en ville”, le 24 avril via Records de Peacevilleet la sortie du premier single de l’album “Laque”, le groupe présente son prochain single et vidéo pour “Derrière le sang”. Cette piste est l’un des points forts de “Enterrements en ville”, éclatant dans la vie avec un solo de guitare hurlant de marque avant de tomber dans un caractère distinctif optimiste et extrêmement mémorable KATATONIA Refrain.

Chanteur Jonas Renkse États: “«Derrière le sang» est une célébration de la musique heavy metal avec laquelle nous avons tous grandi, modifiée pour s’adapter au KATATONIA univers. Tandis que, d’un point de vue lyrique, il raconte l’histoire de réjouissances sombres, pour éveiller le sang avec le son et le goût du tonnerre. “

KATATONIA, formé en 1991 par Jonas Renkse et Anders Nyström, et la transition des premiers pionniers du mouvement ascendant noir / mort / doom à des puissances du genre rock métallique progressif. À la suite de leur obsession de 2016 “La chute des coeurs” album KATATONIA sont revenus avec sans doute leur meilleur album à ce jour, le très vif et puissant “Enterrements en ville”.

Avec les vents d’une nouvelle direction guidant le groupe dans leur dernier voyage, “Enterrements en ville” se tient comme KATATONIAle nouveau triomphe du rock progressif profond et énigmatique – les fruits d’un chapitre rajeunissant et profond de l’héritage du groupe; un catalyseur pour ses créateurs, avec une collection de moments construits à partir des fragments d’une vie en constante évolution. Compilées dans l’une de leurs œuvres et déclarations modernes les plus importantes à ce jour, l’instrumentation finement affinée fournit un fond multi-texturé avec la voix de Jonas Renkse nous guider à travers ces derniers essais de perte et de ruine.

La preuve de Jonas et Andersle lien artistique durable de “Enterrements en ville” absorbant 58 minutes de mélodies méticuleusement conçues et d’arrangements inspirés et idiosyncratiques. De la dynamique des picotements de la colonne vertébrale de l’ouvreur “Cœur prêt à se diviser” à travers et la menace frémissante de “Laque” aux paysages de chagrin follement évocateurs de “Glaciers de la ville” et la délicatesse exquise “Vanishers” (avec une voix invitée de Anni Bernhard, des rockeurs d’art de Stockholm PLEIN DE CLÉS) KATATONIALe onzième album studio est une vitrine pour un partenariat qui a été magique dès le départ.

Inspiré par une injection de sang frais dans KATATONIAle breuvage créatif de leur guitariste le plus récent Roger Öjersson, dont les contributions ont été extrêmement importantes, “Enterrements en ville” est un album qui voit le groupe reprendre une partie de ses racines heavy metal, via plusieurs moments de classicisme exubérant et old-school, adroitement tissé dans le tissu kaléidoscopique de ces nouvelles chansons. Bien que des chansons comme “Derrière le sang” et “Rêne” sont aussi déchirants et immersifs que tout KATATONIAillustre catalogue.

Le résultat est un album qui ne manquera pas de pousser le groupe de plus en plus sous les projecteurs. Avec de grands projets pour de vastes tournées à travers le monde à l’appui de leur dernier et peut-être plus grand album, KATATONIA tissent un nouvel espoir de la tapisserie sombre de la vie.

“Enterrements en ville” a été produit par Nyström/Renkse et enregistré à Soundtrade Studios, Studios Tri-Lamb et La ville de verre en octobre et novembre 2019, les travaux d’ingénierie étant assurés par Karl Daniel Lidén et le mélange et le mastering de Jacob Hansen, qui déclare: “De temps en temps, vous finissez par travailler avec des artistes qui sont spéciaux, et cette session particulière étant quelque chose dont vous vous souviendrez pour toujours. Cette session est l’une d’entre elles, et seulement pour de bonnes choses! Fier de dire que j’ai mélangé et maîtrisé le nouveau KATATONIA album.”

“Enterrements en ville” voit également le retour à la KATATONIA pli de Anders Eriksson (FRANK DEFAULT) aimé pour ses contributions au clavier “La nuit est le nouveau jour”, “Dead End Kings” et divers remixes. Lasse Hoile, l’image elle-même représentant l’ère actuelle de la “Dead End King”.

“Enterrements en ville” liste des pistes:

01. Coeur à diviser



02. Derrière le sang



03. Laque



04. Rêne



05. L’hiver de notre passage



06. Vanishers



07. Glaciers de la ville



08. Vaciller



09. Lachesis



dix. Épitaphe au néon



11. Non chargé

Pistes bonus disponibles sur différents formats:

12. Fermeture du ciel



13. Combattants

Crédit photo: Ester Segarra



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).