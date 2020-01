Katatonia sortira son album ‘City Burials’ en avril

KATATONIA, les fournisseurs suédois de rock / métal progressif sombre, sortiront leur nouvel album, “Enterrements en ville”, le 24 avril via Records de Peaceville. Le premier single du disque, “Laque”, peut être diffusé ci-dessous.

Guitariste Anders Nyström a commenté: “Dans les jours et les nuits de noir et d’argent, le roi sans issue viendra. Des morceaux de miroirs brisés, il y aura une couronne sur sa tête. Dans les reflets du verre brisé, non seulement les saisons tourneront, mais aussi changement déguisé par le temps qui passe. Son esprit devra supporter le poids de tout ce qui a été laissé et oublié. Archiver l’inaccessible. Célébrer les abandonnés et pleurer les détruits. Les sépultures de la ville. “

Avec les vents d’une nouvelle direction guidant le groupe dans leur dernier voyage, “Enterrements en ville” se tient comme KATATONIAle nouveau triomphe du rock progressif profond et énigmatique – les fruits d’un chapitre rajeunissant et profond de l’héritage du groupe; un catalyseur pour ses créateurs, avec une collection de moments construits à partir des fragments d’une vie en constante évolution. Compilées dans l’une de leurs œuvres et déclarations modernes les plus importantes à ce jour, l’instrumentation finement affinée fournit un fond multi-texturé avec la voix de Jonas Renkse nous guider à travers ces derniers essais de perte et de ruine.

“Enterrements en ville” est un album qui voit le groupe reprendre une partie de ses racines heavy metal, via plusieurs moments de classicisme exubérant et old-school, adroitement tissé dans le tissu kaléidoscopique de ces nouvelles chansons.

“Enterrements en ville” sortira sur CD, CD mediabook de luxe avec pistes bonus, vinyles vinyles noirs et colorés avec piste bonus et numériquement (les pré-commandes numériques reçoivent “Laque” en téléchargement instantané).

“Enterrements en ville” liste des pistes:

01. Coeur à diviser



02. Derrière le sang



03. Laque



04. Rêne



05. L’hiver de notre passage



06. Vanishers



07. Glaciers de la ville



08. Vaciller



09. Lachesis



dix. Épitaphe au néon



11. Non chargé

KATATONIA est:

Jonas Renkse – chant



Anders Nyström – guitare



Niklas Sandin – bassiste



Daniel Moilanen – le batteur



Roger Öjersson – guitare

Crédit photo: Ester Segarra



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).