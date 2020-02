Katherine Jenkins annonce son nouvel album «Cinema Paradiso»

Katherine Jenkins OBE, l’artiste classique du siècle la plus vendue au Royaume-Uni, a annoncé aujourd’hui la sortie de son nouvel album studio, Cinema Paradiso, le 17 avril 2020. Les billets pour la tournée britannique de Katherine Jenkins en 2021 seront en vente ici à partir de 10h le vendredi 28 février 2020. Précommandez le nouvel album de Katherine Jenkins Cinema Paradiso via la boutique Decca Records de 10h le mardi 25 février à 15h le mercredi 26 février pour accéder en prévente à la tournée 2021.

Cinema Paradiso est une collection de 15 chansons emblématiques inoubliables de certains des moments de cinéma les plus appréciés au monde, dont ‘Moon River’ de Breakfast At Tiffany’s, Pinocchio’s ‘When You Wish Upon A Star’, ‘Tonight’ de West Side Story, mettant en vedette un autre gallois star Luke Evans, ainsi que des thèmes de la liste de Schindler, Lord Of The Rings et Dances With Wolves. L’album présente des duos avec Luke Evans, Sarah Allain, Alberto Urso et Shaun Escoffery.

“J’ai toujours aimé les bandes originales de films”, a déclaré Katherine Jenkins. «Je voulais créer un moment cinématographique emblématique avec ce disque – tous les meilleurs thèmes musicaux de film que nous connaissons et aimons, tous ensemble sur un album. Les derniers albums que j’ai faits ont été inspirés par ce qui se passe dans mon propre monde. Celui-ci en particulier a été inspiré par les choses qui se passaient autour de moi. Ayant joué mon premier rôle au cinéma l’année dernière, cela m’a semblé une transition naturelle. »

Katherine Jenkins a récemment sorti son nouveau single, ‘I’ll Never Love Again’ du film A Star Is Born de son album Cinema Paradiso qui est allé directement en haut du iTunes Classical Chart lors de sa sortie. Ayant récemment été révélée comme “The Octopus” de la nouvelle série à succès britannique ITV The Masked Singer, cette chanson a également commencé son voyage dans la série.

Katherine Jenkins a expliqué: «L’espoir avec cet album est que chaque chanson évoque une image emblématique du cinéma. A Star Is Born est un film assez récent, mais la scène où Lady Gaga chante ‘I’ll Never Love Again’ est si touchante et mémorable qu’il était tout à fait juste de l’inclure comme l’un de mes moments musicaux préférés. Dans le but de déguiser ma voix sur The Masked Singer, j’ai choisi des chansons qui n’étaient pas la norme pour moi – et donc ce morceau est une expérience heureuse pour moi et après que Ken a dit que c’était la performance de la saison, j’ai senti qu’il méritait une place sur l’album! ”

Les récents efforts dans le monde du cinéma ont été une grande inspiration dans la réalisation du nouvel album – dont l’un est le rôle de Katherine Jenkins dans le prochain film Minamata, réalisé par son mari Andrew Levitas. Katherine joue dans son premier rôle dans Minamata, qui sortira plus tard cette année, aux côtés de Johnny Depp et Bill Nighy. Elle a également co-écrit la chanson titre avec la main droite d’Eminem, Skylar Gray, et a joué sur la partition du film écrite par Sakamoto, lauréate d’un Oscar, chanteuse, auteur-compositeur, productrice de disques, activiste et acteur.

Katherine Jenkins, l’une des chanteuses préférées de tous les temps en Grande-Bretagne, a été officiellement couronnée The No.1 en vendant ‘Artiste de musique classique des 25 dernières années’ par Classic FM, et a fait l’histoire des charts lorsque son dernier album Guiding Light est devenu son 13e UK Classical L’album n ° 1, renforçant encore la position de Katherine en tant qu’artiste la plus prolifique du monde dans l’histoire des charts britanniques classiques.

Katherine Jenkins, lauréate de plusieurs prix, a joué dans le monde entier, pour le Pape, pour les présidents et pour la famille royale. Elle a entrepris de nombreuses tournées à guichets fermés et a fait des duos avec des artistes tels qu’Andrea Bocelli, José Carreras, Dame Kiri Te Kanawa, Bryn Terfel, Rolando Villazon et Il Divo. Katherine a reçu un OBE dans la liste des honneurs du nouvel an 2014 pour ses services à la musique et à la charité et a impressionné le public et les critiques avec sa performance exceptionnelle en tant que Julie Jordan dans la production semi-étagée de Carousel de Lonny Price au London Coliseum en 2017.

Cinema Paradiso de Katherine Jenkins sortira le 17 avril 2020 – pré-commandez l’album ici.