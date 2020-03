Katie Alice Greer (ex-prêtres) partage 2 nouveaux EP: écoutez

Katie Alice Greer, anciennement de Priests, a sorti deux nouveaux EP et un single. L’un des EP, No One Else on Earth, parle «des dernières personnes sur terre à découvrir une autre planète», selon Greer. L’autre EP, 3 Colours, a des morceaux “sur une maman célèbre, un volcan qui parle et un vétérinaire de guerre avec le TSPT.” Ensuite, le single «WENDI DENG 2020» a été inspiré par la femme d’affaires Wendi Deng Murdoch. Écoutez la nouvelle musique de Greer ci-dessous.

Aujourd’hui (20 mars), Bandcamp renonce à sa part du produit des achats effectués sur le site. Des tonnes d’étiquettes emboîtent le pas et reversent tous les bénéfices aux artistes.

Les prêtres ont sorti leur album The Seduction of Kansas l’année dernière. Le groupe D.C. a ensuite annoncé une interruption indéfinie.

Lisez l’interview de Pitchfork en 2019 «Les prêtres sur ce que cela signifie d’être un groupe de rock américain en ce moment».

.