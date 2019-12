Katy Perry a giflé avec des frais de 20 000 $ après une perte de droits d'auteur de 2,79 millions de dollars

Après avoir été frappée d'une lourde amende de 2,79 millions de dollars pour violation du droit d'auteur pour avoir enfreint le travail du rappeur chrétien Flame, Katy Perry est maintenant coincée avec une facture de 20000 $ pour les frais de justice.

Si 2,789 millions de dollars ont été la blessure, l'équipe juridique du rappeur chrétien Flame passe maintenant aux insultes.

En octobre, Katy Perry, le rappeur Juicy J et un certain nombre de collaborateurs ont été frappés d'une lourde amende de 2,789 millions de dollars après avoir été reconnus coupables de violation du droit d'auteur sur le hit à succès «Dark Horse». Désormais, le justiciable – le rappeur chrétien Flame (alias Marcus Gray) – continue de monter en charge.

À partir de la fin novembre, Gray et ses avocats ont commencé à réclamer davantage de sanctions. Au lieu de 2,789 millions de dollars, Gray a commencé à réclamer 2,789 $ plus les intérêts. Après tout, «Dark Horse» a été libéré en 2013, et les avocats de Gray ont fait valoir que c'était à ce moment-là que les dommages étaient techniquement subis pour la première fois.

Le «Joyful Noise» de Flame, dont le rappeur prétend avoir été copié, a été publié en 2008.

Bien sûr, l'équipe juridique de Perry a riposté et prévoit un appel plus large en 2020. Mais si cet appel échoue, les dommages pourraient facilement dépasser 3 millions de dollars (ou même 4 millions de dollars).

Maintenant, il y a un autre coup dans l'œil.

Selon des documents partagés avec Digital Music News ce matin, l'avocat de Gray Michael A. Kahn demande maintenant 20 186,19 $ à Perry et à ses co-accusés, dont le Dr Luke, Max Martin, Cirkut, Sarah Hudson, Capitol Records, Juicy J, Kasz Money , Kobalt Music Publishing et Warner Bros. Music Corp., pour divers frais de justice.

La liste détaillée des frais administratifs juridiques, qui est distincte des honoraires d’avocat, s’élevait à l’origine à 26 308,19 $ avant d’être réduite de quelques milliers de dollars. Parmi les postes budgétaires figurent les «dépôts» (14 328,61 $), «la certification, l’exemplification et la reproduction des documents» (4 472,61 $) et les «honoraires pour signification du processus» (797,15 $).

Cela ressemble à un joli cadeau de Noël, mais il y en a plus. Selon d'autres documents, il semble que les deux parties seront de retour devant le tribunal de district des États-Unis à Los Angeles le 27 décembre pour discuter des prochaines étapes litigieuses entourant la demande post-procès de Gray pour les frais d'intérêt.

Dans l’ensemble, c’est une saison des fêtes «joyeuse» de plaidoyer pour tous!

Plus à mesure que cela se développe.