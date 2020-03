Katy Perry annonce la lutte contre le concert de secours australien contre les feux de brousse

Katy Perry a annoncé un concert spécial spécial pour soutenir les efforts de secours en Australie. Perry a nommé le spectacle-spectacle «Fight On», dont les billets sont distribués au personnel des services d’urgence et aux résidents des quartiers touchés par les incendies dans le nord-est de Victoria. Les gens peuvent également enregistrer leur intérêt à participer via le site Web Fight On.

La star se produira mercredi 11 mars à Bright, Victoria, pour les pompiers et les communautés de l’État touchés par les incendies dévastateurs qui ont fait rage pendant l’été du sud.

“En tant que natif du sud de la Californie, je connais de première main la dévastation des incendies de forêt dans mes communautés d’origine, et j’ai été particulièrement navré par les feux de brousse australiens”, a déclaré la pop star dans un communiqué.

“L’Australie m’a toujours donné tellement d’amour et de soutien, alors Fight On est une façon de rendre cet amour et d’aider à apporter un peu de joie à un pays qui m’a donné tellement de joie.”

Les partenaires du spectacle pour le spectacle “ Fight On ” de Perry incluent Visit Victoria et la Coupe du monde ICC T20, ainsi que le promoteur de concerts TEGDainty, sa société sœur TEG Ticketek, 160over90 et le Brighter Days Festival, qui ont fourni la pleine utilisation de leur infrastructure événementielle pour le concert .

Perry arrivera en Australie plus tard cette semaine avant sa performance lors de la finale de la Coupe du monde de football féminin T20 2020, dimanche 8 mars au Melbourne Cricket Ground. Le chanteur multi-platine se produira à la fois pendant le spectacle d’avant-match de la finale du tournoi et la célébration d’après-match.

Comme uDiscover Music l’a signalé précédemment, le concert de The Fire Fight Australia, mettant en vedette Queen + Adam Lambert, a marqué l’histoire de la musique le dimanche 16 février, lorsqu’un public de 75 000 fans s’est réuni pour assister à des performances vraiment mémorables et émouvantes. L’événement a joué un rôle vital en amassant plus de 9,5 millions de dollars pour l’aide nationale aux feux de brousse.

Avant l’émission, la reine Roger Taylor a déclaré: «Cela semblerait être non seulement le problème de l’Australie mais un problème de changement climatique qui affecte le monde entier. Nous sommes ici en ce moment et tout ce que nous pouvons faire pour aider l’Australie à récupérer est le moins que nous puissions faire en tant que musiciens. Nous sommes tous en difficulté. »

