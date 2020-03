Katy Perry brille de mille feux dans le vidéoclip ‘Never Worn White’

Après de nombreuses spéculations, Katy Perry a sorti le clip de son nouveau single ‘Never Worn White’ et a officiellement révélé sa grossesse.

Dans la ballade au piano en mouvement, Perry affiche ses tuyaux puissants avec une section de cordes balayant derrière elle.

Dans le visuel spectaculaire, Perry est drapé dans une robe blanche avant de passer à un ensemble entièrement floral, comme la personnification de l’équinoxe de printemps et symbolisant une nouvelle ère pour l’icône pop. La superbe vidéo a été réalisée par le duo de réalisateurs parisiens J.A.C.K, qui a également réalisé des vidéos pour Madonna et Christine and the Queens.

“Parce que je n’ai jamais porté de blanc, mais je veux bien faire les choses, ouais, je veux vraiment essayer avec toi / Non, je n’ai jamais porté de blanc, mais je suis ici ce soir, parce que je veux vraiment dire” Je fais'”.

Perry a écrit ‘Never Worn White’ avec Johan Carlsson, John Ryan et Jacob Kasher Hindlin. Carlsson a également produit la piste.

“Cet été, je vais littéralement accoucher et livrer quelque chose que vous attendiez”, a déclaré la chanteuse dans un Instagram Live après la première de la vidéo.

Avant de partager la vidéo officielle, Perry a partagé un clip teaser qui représentait le chanteur déguisé en déesse éthérée.

“Vous êtes cordialement invité à la première de #NeverWornWhite”, a déclaré Perry en légende du clip.

Dans une récente interview avec le magazine australien Stellar, l’icône pop et l’hôte d’American Idol ont partagé des détails sur son prochain album, KP5.

«Avec chaque album, les chansons parlent d’un certain temps. Mon dernier album était celui qui représentait la partie la plus fluctuante de ma vie et était une montagne russe émotionnelle. Avec le prochain album, l’accent est mis sur la santé mentale, le vrai bonheur et comment y arriver. “

Alors que sa dernière sortie en studio était Témoin en 2017, Perry (comme beaucoup de ses cohortes pop) a rassasié les fans avec une chaîne de singles autonomes l’année dernière, dont «Harleys In Hawaii», «Small Talk» et «Never Really Over».

La chanteuse a également annoncé récemment qu’elle se rendrait en Australie pour un concert spécial ponctuel à l’appui des efforts de secours en Australie. Perry a nommé le spectacle-spectacle «Fight On», dont les billets sont distribués au personnel des services d’urgence et aux résidents des quartiers touchés par les incendies dans le nord-est de Victoria.

Elle se produira mercredi prochain, le 11 mars, à Bright, Victoria, pour les pompiers et les communautés de l’État touchés par les incendies dévastateurs qui ont fait rage pendant l’été du sud.

