Katy Perry fait face à une controverse sur l’appropriation culturelle face à l’ambassadeur

Katy Perry fait face à un contrecoup croissant sur son rôle d’ambassadrice du British Asian Trust.

Le prince Charles a nommé le chanteur ambassadeur plus tôt cette semaine. De nombreux critiques disent que Perry a une histoire d’appropriation culturelle et ne devrait pas être en position. Le prince Charles a annoncé la nouvelle lors du dîner royal annuel de l’organisme de bienfaisance. Le compte Twitter officiel de Perry a par la suite confirmé la nouvelle.

Selon la chanteuse, elle travaillera avec le Trust’s Children’s Protection Fund. Le fonds est dédié à la lutte contre la traite des enfants en Asie du Sud-Est.

Cette nomination intervient également quelques mois seulement après la révélation des liens étroits du prince Andrew avec Jeffery Epstein. Epstein est un trafiquant de sexe réputé décédé aux États-Unis.

Katy Perry est également ambassadrice de bonne volonté de l’UNICEF et depuis 2013. Elle a tweeté qu’elle était ravie de travailler avec le British Trust Fund et qu’elle avait une «connexion magnétique» avec l’Inde. Mais une réaction en ligne à l’annonce a rapidement augmenté sur les réseaux sociaux.

Les fans l’ont rapidement félicitée pour la nouvelle, mais beaucoup d’autres ont été stupéfaits. “Je ne peux pas croire que Katy Perry, une Américaine blanche, ait été choisie pour être l’ambassadrice du British Asian Trust”, a tweeté une personne. D’autres ont souligné plusieurs célébrités asiatiques qui auraient pu être mieux adaptées à ce rôle.

«J’adore Katy mais sérieusement? Elle n’est ni britannique, ni asiatique. Il y a tellement de célébrités asiatiques britanniques qui devraient être à sa place. Dev Patel, Jameela Jamil, Anjali Mohindra et Riz Ahmed, pour n’en nommer que quelques-uns », a écrit un autre utilisateur.

De nombreux critiques ont fait des comparaisons avec sa performance inspirée de la geisha des American Music Awards en 2013. Perry portait un kimono lors de cette performance et a chanté sa chanson «Inconditionnellement». La performance a été largement analysée pour perpétuer les stéréotypes sur les femmes asiatiques.

Perry s’est depuis excusé pour cet incident et d’autres. “J’ai fait plusieurs erreurs”, a déclaré la chanteuse lors d’une diffusion en direct en 2017. «Je ne comprendrai jamais certaines choses à cause de qui je suis. Je ne comprendrai jamais, mais je peux m’instruire, et c’est ce que j’essaie de faire en cours de route », a-t-elle déclaré.