Katy Perry remporte un appel au sujet du procès pour plagiat de Christian Rap

En octobre, Katy Perry, Lukasz «Dr. Luke “Gottwald, Capitol Records, et d’autres ont déposé un appel visant à renverser ou à réessayer une décision qui affirmait que” Dark Horse “de Perry avait plagié le single de rap chrétien de Flame en 2009” Joyful Noise “. Aujourd’hui (17 mars), un juge a annulé le précédent jugement de 2,8 millions de dollars rendu par un jury contre Perry et ses associés. Lisez le verdict complet ci-dessous.

Pendant le procès, Perry et le Dr Luke ont affirmé qu’ils n’avaient pas entendu «Joyful Noise». L’appel de Perry et des autres a qualifié le verdict du jury de «juridiquement insoutenable» et de «grave erreur judiciaire». Dans sa décision de mardi concernant l’appel, la juge du tribunal de district américain, Christina Snyder, a cité l’analyse du musicologue Todd Decker. Elle a finalement jugé que l’élément à huit notes à l’origine de l’accusation de plagiat n’était «pas une combinaison particulièrement unique ou rare», et donc pas une «expression protégeable».

